Aseguran que exparticipante de Masterchef Celebrity sería el nuevo confirmado de Canal 13 para su reality “¿Ganar o servir?”

Este viernes se conoció el nombre del sexto participante que participará de “¿Ganar o servir? De vuelta al pasado”, el próximo reality que prepara Canal 13 y que se estrenará a mediados del siguiente mes.

El nuevo programa de telerrealidad viene a ocupar el espacio que en algunas semanas dejará “Tierra Brava” en las pantallas de la señal propiedad de Andrónico Luksic, y en el que hasta el momento han sido confirmados los nombres de la influencer Naya Fácil, el transformista Botota Fox, el exfutbolista Gabriel “Coca” Mendoza, el argentino Luis Mateucci, y el otrora ganador de “Año 0″, Pangal Andrade.

Con pasado en Canal 13

Según informa el portal fotech.cl, el nuevo integrante del reality es Rantes Verdugo, conocido como “El Ranty” en redes sociales, y con un pasado televisivo en “Masterchef Celebrity”.

El también comediante de Instagram y TikTok estuvo muy cerca de integrarse en su momento al reality “Gran Hermano”, de Chilevisión, sin embargo, y como cuenta el sitio farandulero, desechó tal posibilidad por temas económicos.

“Tengo hartos contratos que cumplir, y no es que no me hayan dejado entrar, es que yo decido no entrar porque prefiero la pega estable, esa es la verdad”, indicó en aquella ocasión el joven, quien en esta oportunidad sí habría conciliado sus tiempos y la oferta económica de la producción del reality.

Las otras opciones del nuevo reality de Canal 13

De todos modos, El Ranty no sería el único rostro ya confirmado por la estación televisiva, que aparte de Mendoza, Mateucci, Andrade, Botota y Naya Fácil, ya tendría firmados a otras seis figuras de las 16 que iniciarán el programa a partir de abril, según afirmaron en pagina7.cl.

Cabe señalar que una de las figuras que apareció estos últimos días entre las posibles candidatas al reality, Daniella Campos, descartó en su programa “Sígueme” su presencia, dejando aún en rumores otros nombres de exchicas reality como la hispano-venezolana Oriana Marzoli y la exesposa de Mauricio Isla, Gala Caldirola.