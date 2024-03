“El embarazo no fue fácil”, Gal Gadot tras dar a luz a su cuarta hija

La actriz Gal Gadot anunció a sus fans que ya tuvo a su cuarta hija, a quien llamó Ori. La protagonista de ' Wonder Woman’ compartió la noticia por medio de su cuenta de Instagram, donde cuenta con 109 millones de seguidores.

La publicación sobre el nacimiento de su niña la hizo con una foto de ella en la cama de un hospital, abrazando a la recién nacida. La ternura de su faceta como madre traspasa la pantalla con esa imagen, donde se muestra refugiada en el amor con su pequeña.

La artista, de 38 años, difundió la foto con un texto en el que confesó que el embarazo no fue fácil.

Te puede interesar: Salma Hayek comparte cómo hacer la selfie perfecta en una foto icónica con Kim Kardashian

“Mi dulce niña, bienvenida. El embarazo no fue fácil y lo superamos. Has traído tanta luz a nuestras vidas, haciendo honor a tu nombre, Ori, que significa ‘mi luz’ en hebreo. Nuestros corazones están llenos de gratitud. Bienvenida a la casa de las niñas. Papá también es genial”, escribió Gal Gadot.

Por supuesto, las felicitaciones no faltaron para la actriz y ex Miss Israel. “Felicidades!!! Definitivamente es la mujer maravilla, hoy nos enteramos que estaba embarazada y hoy mismo tuvo a la bebé 😂❤️😍 Claro cada cual es libre de anunciar lo que quiere en su vida. Más bien lo digo de chiste”, “felicidades Gal, eres una Wonder Woman”, “felicidades, Dios los bendiga y los guarde”, “¡Deseando a ti y a tu familia lo mejor!! Felicidad amor salud”, fueron algunos comentarios.

Gal Gadot y su familia de niñas

Gal Gadot La actriz sorprendió a todos al anunciar el nacimiento de su cuarta hija (@gal_gadot/Instagram)

The Mirror recordó que antes de su bebé Ori, Gal Gadot tuvo a otras tres niñas con su esposo Jaron Varsano. Su primera hija es Alma, a quien tuvo en el 2011, luego nació Maya en el 2017, y la tercera fue Daniella en el 2021.

El citado medio reseñó las palabras que la actriz dio en entrevista a Flaunt, al cual dijo: “Tener tres hijos es complicado y caótico de la mejor manera posible... Si estás en el trabajo, quieres estar en casa. Luego, cuando estás en casa con los niños, te preocupas… No estamos trabajando lo suficiente. Puede ser un círculo vicioso, pero hay que silenciar esos sentimientos”.