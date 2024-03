¿Lo volvió a hacer? Selena Gómez celebra cumpleaños de su novio y paraliza el internet con picante fotografía

Hace meses Selena Gómez hizo pública su relación con el productor musical Benny Blanco, y aunque la han criticado por esa relación, la cantante deja ver que está muy feliz.

A través de sus redes, la también actriz ha compartido fotos y videos con su pareja, en los que deja ver que no le importa el qué dirán y que está viviendo este momento al máximo, luego de sus fracasos amorosos con Justin Bieber y The Weeknd.

Y este viernes 8 de marzo Benny está cumpliendo 36 años, por lo que la actriz le dedicó un amoroso mensaje en redes, acompañado de fotos que dejan ver lo mucho que se aman, pero que no se salvaron de las críticas.

Selena Gómez celebra cumpleaños de su novio y paraliza internet con picantes fotos

Selena Gómez le dejó saber a su novio Benny lo importante que es para ella y lo bien que le ha hecho en su vida con un romántico mensaje.

“¡Feliz cumpleaños bebe! Tu resistencia emocional, tu disposición positiva, tu increíble talento (eso me deja boquiabierto), tu innegable humor y tu amoroso y bondadoso corazón me matan por completo. Te amo”, dijo la cantante.

Selena Gómez La cantante compartió estas picantes fotos en el cumpleaños de su novio (@selenagomez/Instagram)

Sin embargo, compartió algunas fotos muy románticas y otras que a muchos usuarios les pareció “picantes” y “fuera de lugar” donde aparecen besándose y juntando sus lenguas.

“Pero que fuera de lugar Selena con estas fotos”, “esas son fotos que prefiero no ver, no son necesarias”, “muy linda ella y todo pero esas fotos están de más”, “sigue sin cuadrarme ese chico para ella”, “él no te conviene Sel, no es el indicado para ti”, y “esas fotos innecesarias la verdad”, fueron algunas de las críticas.

Selena Gómez El novio de la cantante estuvo de cumpleaños y ella compartió estas fotos de su relación (@selenagomez/Instagram)

No es la primera vez que la cantante comparte fotos picantes de su relación, pero ella ha dejado claro que no le importa lo que digan, está viviendo este momento al máximo y disfrutándolo.