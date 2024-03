Prima de Luis Miguel sobre su madre: “la voy a visitar periódicamente. Está viva”

Luis Miguel volvió a los escenarios musicales el pasado agosto del 2023, comenzando su extensa gira con 10 conciertos en Buenos Aires. Para el entonces, además de sus dotes musicales, de lo que más se habló fue de una vieja hipótesis de que su mamá sí estaría con vida y viviría en un centro de asistencia mental en el país gaucho.

Ahora, en su regreso en Argentina en este marzo del 2024 para dar 5 conciertos más (4 en Buenos Aires y 1 en Córdoba), de nuevo el mundo del periodismo del entretenimiento insiste en un tema que el cantante ha tratado de evitar a lo largo de su carrera, pero que tomó muchísima fuerzas gracias a los eventos contados en su bioserie producida y emitida por Netflix.

Viviría en un nosocomio

En un reportaje del jueves 7 de marzo con el programa Mañanísima, del canal eltrece, Lorena Della Torre, prima de Luismi, aseguró que Marcela Basteri sí se encuentra con vida y resaltó que vive en un hospital de la Provincia de Buenos Aires.

La madre de Luis Miguel desapareció misteriosamente hace 37 años | (Getty Images: Ethan Miller / Instagram: @luismiguel)

“Sinceramente no sé si él la visita. Mi único objetivo era encontrar a la sobrina de mi abuela. Yo soy nieta de Carolina Basteri, hermana de Sergio Basteri, el abuelo de Luis Miguel y papá de Marcela. Yo soy prima de Luis Miguel. Marcela vive. Qué es lo que decide Luis Miguel con su mamá es un terreno en el que no me voy a meter, porque no me interesa. Mi único objetivo era encontrar a la sobrina de mi abuela”, indicó la mujer de nacionalidad argentina.

La versión que se ha mantenido y fue reiterada en la producción protagonizada por Diego Boneta, es que Marcela Basteri fue vista por última en agosto de 1986, antes de viajar a España para encontrarse con su ex, Luis Rey. Un mes después habría llamado a la casa de su tía para avisar que estaba con sus dos hijos menores en Madrid y que iba a viajar a Chile para encontrarse con Luis Miguel. Desde ese entonces, nunca más se supo de ella.