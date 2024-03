Series en Netflix, Amazon y Disney+ que calmarán tu mente cuando te sientas agobiada por un mal día

Todos tenemos malos días que nos llevan a sentir estrés y agobio que no nos deja dormir. Cuando el cuerpo está cansado y la mente da vueltas, buscar la forma de bajar la guardia es crucial para recuperar el balance y poder respirar paz. Una estrategia efectiva para lograrlo es buscar series con tramas ligeras y positivas que no requieran demasiada concentración y por supuesto que no te provoquen más agobio.

En Netflix y Amazon Prime puedes encontrar varias opciones que te ofrecen escapismo y distracción, al tiempo que te inspiran, motivan y reconfortan. Después de verlas, es seguro que tu estado de ánimo y sensación de bienestar aumentarán. Aquí te dejamos algunas recomendaciones.

Mejores series para calmar tu mente que puedes encontrar en Netflix y Amazon Prime

Tu tiempo llama

Tu tiempo llama Un k-drama conmovedor (Netflix)

Con sólo 12 episodios, este k-drama te envuelve en la premisa de que las almas gemelas están destinadas a encontrarse. Aunque la trama puede parecer compleja al principio, te aseguramos que vale la pena seguir cada episodio de principio a fin. La historia sigue el viaje emocional de Han Jun Hee, una joven que aún se encuentra en duelo por la pérdida de su novio. De manera inexplicable, se despierta en la década de 1990 como Kwon Min Ju, una estudiante de secundaria que se sorprende al encontrarse cara a cara con un chico que se asemeja notablemente a su gran amor perdido. Goo Yeon Joon, el novio de Han Jun Hee, había planeado casarse con ella antes de que un inesperado accidente cambiara el curso de sus vidas. En los años noventa, él es Nam Si Heon, el gran amor de Kwon Min Ju.

Mientras Han Jun Hee desentraña el misterio de cómo terminó en esa situación, se enfrenta a la tarea de navegar entre sus dos realidades distintas para vivir nuevamente ese gran amor y, al mismo tiempo, enfrentar la pérdida que lo acompañó. Puedes ver esta serie en Netflix.

Modern Family

Sofía Vergara en "Modern Family".

Una serie que se ha convertido en un clásico que los amantes de la comedia aman. Aunque debutó en 2009, sigue siendo una gran opción para ver en esos días donde todo sale mal pues garantiza sacarte una sonrisa.

Los creadores adoptaron un estilo de falso documental, similar al de “The Office”, para capturar los acontecimientos diarios de las familias Pritchett, Dunphy y Tucker, mientras se burlan de sí mismos y de los demás. Puedes ver la serie completa en Star+ y Amazon Prime.

Vanity Fair

Vanity Fair Una serie de época encantadora (Amazon Prime)

Una adaptación la novela de William Makepeace Thackeray que puedes encontrar en Amazon Prime Video. Se trata de una encantadora serie de siete episodios en los que se exploran temas como la ambición, la vanidad, el amor y la traición.

Está protagonizada por Olivia Cooke como Becky Sharp, una joven extremadamente astuta y carismática que desafía toda idea de lo que debería ser una dama en aquella época. Por supuesto, sus planes se complican cuando su corazón se interpone, gracias al protagonista Tom Bateman.

Malcolm el de en medio

Malcolm el de enmedio Una serie clásica que te hará reír (Disney+)

A pesar de haber concluido hace 17 años, esta serie sigue siendo una comedia familiar que resulta la mejor opción para ver cuando tienes un mal día. Lo que la hizo única fue su habilidad para romper la cuarta pared y la forma en la que se burla de las familias disfuncionales.

Aunque el protagonismo recaía principalmente en Malcolm (interpretado por Frankie Muniz), otros personajes como su padre Hal (Bryan Cranston), su madre Lois (Jane Kaczmarek) y sus hermanos Francis (Christopher Kennedy Masterson), Reese (Justin Berfield), Dewey (Erik Per Sullivan) tuvieron sus momentos de brillo que desataron risas en todos. Puedes ver la serie completa en Disney+.