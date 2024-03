Antonia Santa María y el emblemático momento de su hermana con Luis Slimming en Viña 2024

Respecto al emblemático momento en Viña 2024 ocurrido entre Luis Slimming y Constanza Santa María, su hermana, la actriz Antonia Santa María relató cómo reaccionó ante la broma en la rutina del comediante a la periodista.

Cabe recordar que Slimming incomodó a “Coni” con una indiscreta pregunta acerca de su vida sexual. “Ya pues, ¿cuánto?”, insistió en ese momento el humorista.

Al notar su pudor, Don Comedia lanzó en broma: “La periodista no estaba preparada para esta pregunta que le hice”. Recordando este gracioso instante, Antonia contó cuál fue su reación al verlo, en conversación con Página 7.

“Por supuesto que lo conversamos. Yo lo estaba viendo, al otro día mi hija entraba al colegio, entonces me tenía que levantar temprano, pero no me aguanté”, señaló de entrada.

“Me gusta ver el festival, la competencia, todo. Entonces estaba ahí viéndolo como escondida, y me vi riéndome con ruido cuando le preguntan eso a la ‘Coni’. Mis niñas estaban durmiendo al lado y se despertaron”, añadió.

La intérprete explicó que, como conoce muy bien a su hermana, suponía en qué situación se encontraba. “Se le deben haber cruzado diez mil respuestas”, comentó entre risas.

“Pero también debe haber dicho ‘lo que diga, me va a jugar en contra’. Estuvo bien hábil en no responder”, afirmó Antonia.

“Está bien... temas privados. Encontré hermosa su reacción, fue muy genuina, además como que contagió al público y, por lo menos, a mí en la casa también”, consideró sobre su hermana.