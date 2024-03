Christell Rodríguez realizó profunda reflexión sobre su carrera musical: “No sé a dónde llegaré, pero sé que seré grande”

La intérprete del hit del verano “Dubidubidu”, Christell Rodríguez, compartió una íntima reflexión en sus redes sociales sobre su carrera musical, así como las adversidades que ha enfrentado a lo largo de su camino.

La joven que se hizo conocida tras su paso por Rojo a los 5 años, actualmente cuenta con más de 650 mil seguidores en Instagram, donde comparte contenido de todo tipo con sus seguidores. Y es que la niña que alcanzó la fama por canciones como “mueve el ombligo”, ha alcanzado popularidad incluso fuera de Chile.

A través de historias de Instagram, Rodríguez señaló: “Trabajo en silencio y siempre lo he hecho por las mías. Nunca he recurrido a la prensa, la farándula ni he pedido favores a nadie”.

“En una industria donde los contactos y el dinero van por sobre el talento, me he esforzado por no llegar a eso”, continuó la cantante.

Enseguida subrayó la importancia de la vida en su vida: “La música para mí es arte, amor, comunicación, refugio, consuelo, expresión... y sí, un negocio. Si aparezco y desaparezco es porque mi equipo soy yo y, como muchos, he pasado por experiencias y procesos”, relató.

La artista reveló sus luchas al intentar vivir de la música, admitiendo que: “Porque a pesar de que tengo privilegios, no son los que la gente piensa. Llevo años intentando vivir de la música, pero como a varios les ha pasado, cuando no se puede hay que hacer otras cosas”.

En ese sentido, confesó que en un momento de vulnerabilidad, consideró “desistir” de su sueño y forzarse “a creer que no tengo lo necesario”. En esa línea agregó que “Amo ser multifacética porque me hace una artista integral y destacada en muchas áreas”.

“En este proceso he aprendido que no merezco migajas y no estoy dispuesta a recibir tratos que menosprecien mi trabajo, dedicación y mi proceso”, sostuvo.

Enseguida Christell continuó su reflexión con optimismo por este nuevo camino musical. “Ahora voy con todo, porque al fin tengo más recursos. Aún me faltan muchos, pero algo se está armando”, reveló a sus seguidores, afirmando que se trata del “comienzo” de un largo camino que queda por recorrer.

“No sé a dónde llegaré, pero sé que seré grande. Gracias a quienes me han acompañado y acompañarán”, aseguró.

Ya finalizando advirtió que “No me las voy a dar de superestrella ni nada”, mientras agregaba: “Comprendo el lugar y el nivel en el que estoy en este momento. Si hay algo que tengo son los pies en la tierra e incluso con raíces, que me amarran y tratan de llevarme abajo”

Cerrando su reflexión, Christell utilizó una poderosa metáfora: “Pero este tiempo ha sido como la lluvia en los tiempos de la siembra, y ahora está comenzando el periodo de cosecha y los frutos vienen exquisitos”.