Con mensaje al 8M: Ex Top Chef VIP compartió sensual video que arrasó con las reproducciones

Un sensual video compartió en su cuenta de Instagram la exparticipante de Top Chef VIP, Carlín Romero, registro que dejó poco y nada para la imaginación.

La integrante del concurso culinario de CHV, se mostró casi totalmente desnuda, solo con una pequeña tanga dejando su zona trasera al descubierto, para luego vestirse con una transparencia que también mostró parte de su delantera.

Sexy video que lo acompañó con un mensaje por el Día de la Mujer que se conmemoró este 8 de Marzo.

“Solo creo en el Dios que existe en cada uno de nosotros, Feliz día MUJERES diosas y poderosas ☀️ a cuidarnos y expandirnos”, escribió.

Carlyn Romero desató las redes con sensual video

El registro fue ampliamente viralizado, alcanzando un récord de reproducciones en su cuenta de Instagram, con más de 700 mil visualizaciones y cerca de 46 mil likes que dejaron sus seguidores, junto a amistosos mensajes.

“Mis cariños eternos pa ti mi niña hermosa 💖 te quiero mucho”, “Tan bonita”, le dedicaron.

“No vi ningún comentario desagradable ni lleno de envidia, ni odio, me encanta”, destacó otra usuaria, aunque sí hubo algunos cibernautas que la criticaron por mostrar su cuerpo.

“Cual es la idea de EMPELOTARSE TANTOOO???”, “Se las tapa para después mostrarlas igual”, comentaron.

Respondió a las críticas en Top Chef VIP

Sobre las críticas en relación a supuestas malas actitudes con los demás aspirantes, la influencer comentó a Publimetro que “eso dice la gente que no está viviendo la experiencia de Top Chef. Es súper entendible porque es un buen programa, es una competencia, lo editan, lo cortan, ponen, copian y pegan para la televisión”.

De verdad, por mi parte me llevo increíble con todos. Hubo un roce con la Pinco y en un momento lo aclaré en redes sociales, que no había ningún tema. De hecho, en mi feed de Instagram está como aclarando el tema, que porque prefirió a Maxi, no a mí, pero es un tema súper aclarado”, expresó la candidata a embajaradora de Viña a Publimetro.

“Obviamente uno siempre hace más match con otros, es como un salón de la universidad, de clases, porque yo creo que ‘Top Chef’ fue eso, fue un intensivo gastronómico, pero así, enérgico”.

Con respecto a su personalidad, que según los chefs y los televidentes, es más de llevar el mando de la situación, la influencer comentó: “Siempre soy muy positiva, vibra arriba, feliz aquí y allá”.

En esa línea, la joven explicó que es normal que en una competencia “afloren miles de emociones, es un programa donde te ponen desafíos con tiempos, cosas y productos limitados (...) es normal que florezca la frustración, es una competencia, quiero que salga bien, obvio voy a estar como con carácter ahí para que todo salga bien. Y yo creo que se vio, en los momentos que me comporté como con carácter, por decirlo así, se ganó el desafío”.