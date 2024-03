De cola de león a cabeza de ratón: Tonka Tomicic estaría negociando con canal “chico” para animar un matinal

De cola de león a cabeza de ratón. Así sería el futuro laboral de Tonka Tomicic, quien estaría negociando con el canal TV+ para animar un matinal. Esto, tras su salida de Canal 13, donde estuvo 14 años, pero terminó sin pantalla tras la polémica judicial por el Caso Relojes, donde su marido parived fue formalizado,

La información fue revelada por el periodista del canal Tevex, Pato Sotomayor y posteriormente fue corroborada por los panelistas de Zona de Estrellas.

“Es obvio que la Tonka se va a ir a TV+ porque está la Raquel Argandoña y la Raquel Argandoña a la gente que quiere de verdad (la apoya). De hecho a una compañera muy querida, Ceci Gutiérrez, ella llegó a TV+ porque Raquel hizo la gestión”, apuntó Adriana Barrientos, en el programa Zona de Estrellas, según consignó Tiempo X.

¿Tonka Tomicic llegaría a TV+?

Hugo Valencia, en tanto, agregó que Tonka estaría más motivada por tener un proyecto televisivo que por la oferta de dinero. puesto que considerando el tamaño del canal TV+ sería difícil que le puedan pagar más de los ocho millones de pesos que la animadora habría rechazado de Canal 13.

“Entiendo yo que la razón por la cual Tonka no decidió aceptar la oferta de canal 13, no pasa tanto por lo económico. Yo creo que ella tiene plena conciencia, como figura y como producto televisivo, hoy día no vale lo mismo que hace 7 años que negoció su último contrato con Canal 13″, detalló.

“Entiendo que la gran piedra en el zapato es que Canal 13 no le ofrecía ningún proyecto en concreto. Entiendo que lo que quiere Tonka es trabajar por 10, por 8, no tengo idea pero eso Canal 13 no lo aseguraba”, concluyó