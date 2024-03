“Ella es una persona muy envidiada”: Julia Fernandes recordó las traiciones que ha sufrido Lisandra Silva

Las amigas y exchicas reality, Lisandra Silva y Julia Fernandes, participaron del último capítulo del docu reality de Mega, “La Cabaña”, en donde dos parejas de amigos famosos van a un casita en las lejanías del Cajón del Maipo. Ellas compartieron con los actores Sebastián Layseca y Francisco Dañobeitia.

En un íntimo momento alrededor de la fogata junto a la animadora del programa, Karen Doggenweiler, la brasileña comenzó a hablar sobre Silva. “Ella no tiene muchos amigos, se guarda mucho. Yo te quería preguntar esa cosa que tú tienes de aislarte, ¿Sientes que se aprovecharon de ti desde el momento en que llegaste a Chile?”, le consultó.

La cubana que tuvo dos hijos con Raúl Peralta, fue completamente sincera y señaló “no me siento así. Yo cuido mucho mi energía, me gusta un círculo cerrado y sincero, gente que tenga bonita energía porque yo percibo la energía de las personas, pero no siento que se aprovechan”

“Me odiaba...”

Karen le preguntó si es que había sido traicionada por amigos, y ella asintió. Julia por su parte, aclaró que sí conoce algunos de estos casos y señaló que “yo siento que ella es una persona muy envidiada. Yo me atrevo a decir que yo también lo tuve. Le envidiaba todo, su pelo”.

Lisandra precisó que no tiene muchas amigas de los reality, a excepción de Julia con quien en su momento no se llevaban bien. “Aparte que me robó el novio, me odiaba. No entiendo eso porque debería ser al revés”, dijo entre risas. La brasileña aclaró que no la odiaba, pero sí ella era más inmadura y se sentía intimidada por Silva.

La cubana cerró diciendo que con Julia se encontraron años después, “ella estaba en un nivel evolutivo mayor, más consciente de lo bella que es, de su cuerpo. Ya no sentía esa competencia o inseguridad, ahí nos encontramos en un nivel que pudimos conectar bien”, concluyó.