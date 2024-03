“Esto sí quiero aclararlo...”: Coté López defendió a Luis Jiménez en medio de los rumores de su separación

La influencer y empresaria Coté López ha decidido no pronunciarse sobre los rumores que rodean su vida romántica. Desde hace semanas que se especula que María José estaría separada definitivamente de Luis Jiménez tras casi dos décadas juntos. Sin embargo, ella ha decidido no referirse al tema.

A finales de noviembre, Coté y Luis comunicaron simultáneamente que se separaron para informar a sus seguidores sobre el quiebre de su relación, y sincerar los motivos detrás de éste para evitar malos entendidos. No obstante, López contó a los días que se reconciliaron y expresó su arrepentimiento por haber hecho público su término.

No pasó mucho tiempo para que nuevamente sonaran las alarmas sobre un posible nuevo quiebre. Esta vez el tono era más definitivo, y Coté señaló que prefería no referirse al tema ya que no iba a cometer el mismo error dos veces. Los días pasan y todavía no hay una confirmación, pero las sospechas son latentes.

La aclaración de Coté López

Coté López como acostumbra abrió la caja de preguntas en sus historias de Instagram, y un seguidor hizo alusión a estos rumores. “Qué rabia me da Lushini (Luis Jiménez) que te hace daño, ahora lo odio”, confesó un usuario.

Ante esto, Coté decidió ser completamente sincera. “Mi gente yo no quiero seguir hablando de cosas privadas porque cuando lo hice, fue sólo para mis seguidores, pero después aparece en otras páginas y la gente que no me conoce habla pésimo”, partió.

“Pero esto sí quiero aclararlo porque he leído comentarios feos para él aquí y en su Instagram. ¡A mí Luis no me ha hecho nada! Tengo sólo bonitas palabras para él, me dio a mis bebés y los años más felices de mi vida”, cerró Coté López.