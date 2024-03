Francisco Dañobeitía se sinceró sobre su presente sentimental: “Estoy desencantado con las relaciones”

En un nuevo capítulo de La Cabaña, el actor Francisco Dañobeitía abrió su corazón para revelar algunos aspectos más íntimos de su vida sentimental. El actor que interpreta a Thiago, en “Como la vida misma” fue parte del programa de conversación junto a Julia Fernandez, Lisandra Silva y su colega Sebastián Layseca.

En medio de este espacio, dirigido por Karen Dooggenweiler, Francisco aprovechó para sincerarse sobre su situación sentimental, mientras conversaba con el resto de invitados.

“Estoy fuera del territorio”, partió señalando. “Estoy un poco desencantado con las relaciones”, explicó al actor, dando a entender que está soltero y no en búsqueda de una nueva pareja.

Enseguida afirmó: “No porque me hayan tocado malas parejas. Yo creo que no se me ha dado nomás”.

Además, aclaró que en el último tiempo finalizó dos importantes relaciones sentimentales “con las mamás de mis dos hijos tengo una muy buena relación”.

Cabe recordar que Dañobeitía es padre de dos hijos, el primero fruto de su matrimonio con la actriz Fernanda Salazar, y el segundo, con la bailarina Raquel Ortiz.

En el mismo programa, el actor se refirió a su divorcio con Salazar, con quien contrajo matrimonio siendo muy joven, a la edad de 24 años, y el que si bien finalizó en buenos términos, llamó la atención por un particular gesto de la actriz tras la separación

Fue el propio actor quien contó que luego del divorcio su expareja celebró hasta con un asado. “Nos separamos y estuvimos muchos años casados legalmente, pero ella ya tenía su pareja. Hicimos el papeleo y lo celebró, hizo un asado y no me invitó”, confesó, agregando que “Era una cosa legal nomás para mí, llevábamos mucho tiempo separados y no era tema. Fue tema después cuando mi estado civil cambió a divorciado”.