“Fue el peor momento de mi vida”: Julia Fernandes rompió en llanto tras recordar accidente con Ignacio Lastra

La brasileña Julia Fernandes se refirió al trágico accidente automovilístico que protagonizó junto a su expareja, el exchico reality Ignacio Lastra, quien quedó con gran parte del cuerpo quemado, tras incendiarse el vehículo que conducía a exceso de velocidad.

Fue durante una dinámica de conversación realizada en el programa de Mega La Cabaña, cuando su amiga Lisandra Silva le preguntó si creía que después de la tragedia, veía su vida como una segunda oportunidad.

Esto provocó el llanto instantáneo de Julia, quien reveló todo lo que sufrió tras la tragedia.

“Entregué toda la plata que yo tenía a un hospital que no era mi deber, a un auto que yo no debería pagar, a una persona que se pasó tres luces rojas. Yo le iba implorando que bajara la velocidad”.

Producto de ello, contó que “me vi pobre, con 22 años, sola, en un país que no era el mío, juzgada”.

“Yo creo que fue el peor momento de mi vida. Mi post-accidente fue horrible, me autodestruí. Yo creo que cuando tú llegas al fondo, la única opción que tienes, es subir. No te queda otra. Ese accidente me ha cambiado completamente la vida”.

Julia Fernandes recordó trágico accidente

Respecto a qué siente ahora por Ignacio Lastra, confesó que se queda con el actual.

“Yo recuerdo a dos Ignacio en mi vida, antes del choque y él de después. Yo prefiero quedarme con el de después. Porque encuentro que después cambió mucho. Yo sé que después del choque es un hombre mucho más lindo”.

Finalmente, explicó que la familia le pidió que dejara de visitarlo al hospital, por el bien de Ignacio.

“Yo no sabía si debía estar ahí o no, yo no sabía si mi presencia ahí le alteraba o le daba tranquilidad. parece que lo alteraba. Y cuando yo me fui la familia me pidió que no volviera”.

“Y por más que yo no tenga las cicatrices, que todas las personas me juzgan por no tenerlas, no fue mi culpa”, recalcó llorando y retirándose de la conversación.