“No me sacó los ojos de encima”: Diana Bolocco desclasificó “intimidante” coqueteo de famoso cantante en Viña

La animadora de Gran Hermano, Diana Bolocco, desclasificó un intenso coqueteo que tuvo con Chayanne, durante una edición del Festival de Viña del Mar del año 2008, donde el artista de talla mundial cantó para su fanaticada y ella fue jurado de la competencia internacional.

Fue el programa de Radio Pauta, “Tarde o Temprano”, que conduce junto a su marido Cristián Sánchez, donde recordó el supuesto interés del artista, quien la habría mirado con otros ojos, aseguró la hermana de Cecilia Bolocco.

“¿Sabes quién me miró? Ene rato, es más, me cantó todo a mí”, recordó ante la mirada incrédula de su marido.

Chayanne Festival de Viña del Mar 2008

Diana Bolocco y supuesto coqueteo de Chayanne

Según explicó, Chayanne “no me sacó los ojos de encima (...) Yo me sentí súper intimidada, pero me gustó. Pero fue un caballero”, recordó cocoroca.

Eso si, aclaró para tranquilidad de Sánchez, que solo fueron miradas, “porque no es que después me haya invitado… viste que dicen que los grandes artistas después te invitan al camarín, para mi no alcanzó”, lamentó en tono de broma.

Pero, insistió que “me miró todo el rato...No me creen. Chayanne me coqueteó, no una, ni dos, ni tres, varias veces, durante su show en Viña en el año 2008″, aseguró Diana Bolocco.