Piano y tejidos: Actores de “Secretos de familia” revelan cómo mataban el tiempo durante las grabaciones

Este domingo, la teleserie “Secretos de familia” se estrenará por las pantallas de Canal 13 después del nuevo capítulo del reality “Tierra Brava”. Este thriller de alto impacto que mostrará cómo un clan familiar empieza a desmoronarse tras la muerte de una joven integrante de éste, revelándose detrás de ello todos los secretos y turbiedades que han ocultado por años.

Sin embargo, las grabaciones de la ficción eran todo menos tensas, ya que los actores aprovecharon la oportunidad. Uno de los grupos que se formó fue el de cuatro mujeres que compartían mucho: Daniela Ramírez, Mariana Loyola, Celine Reymond y Katyna Huberman. Todas ellas forman parte del clan “Cruchaga” en “Secretos de familia, justicia para Sara”.

“Aquí hubo grandes amistades y eso es muy bonito”, confiesa Mariana Loyola, quien, además, pasaba los tiempos entre grabaciones tejiendo junto a Katyna Huberman. “A las dos nos fascina tejer y le sacábamos provecho mientras había que esperar para grabar”, añade Huberman.

El pianista de la familia

Por otro lado, mientras se grababa la telenovela en Canal 13, era común ver a Nicolás Saavedra tocando un piano que hay en uno de los patios de la casa televisiva. Al respecto, el actor da a conocer que “en las teleseries hay días en que tenemos que esperar mucho y como había un piano tan bonito en el canal, pasaba por ahí y hacía algunos ejercicios”.

El intérprete de “Alfonso Cruchaga” en “Secretos de familia, justicia para Sara” confiesa que “esto es un hobby mío. En 2019 me compré un piano como una forma que mis hijas crecieran con música y mostrarles con el ejemplo que uno podría aprender cualquier cosa... y he ido tratando de descubrir el piano. Uno finalmente se va familiarizando con el instrumento y al tocar en medio de las grabaciones aprovechaba el tiempo y me entretenía”.