“Ahora que estoy más viejo...”: Kike Morandé regresó a la TV y mostró su decorada casa en La Divina Comida

Luego de tres años alejado de la televisión, el animador de Morandé con Compañía, Kike Morandé, participó en el reciente capítulo de La Divina Comida, programa de CHV que estrenó su décima temporada.

“Un honor estar acá, en el primer capítulo, de un programa al que no había venido nunca, no por rogado”.

“Nunca había ido a algún programa de televisión, primera vez que vengo, ahora que estoy más viejo, que no tengo programas, así que feliz. Además, es entretenido conocer a todas estas caras jóvenes”, contó dichoso con la invitación.

En la oportunidad y como ya es costumbre de los participantes, Kike mostró las instalaciones de su amplia casa, las colecciones de pajaritos de su esposa, un caballo de bronce que compró en la calle y el lugar donde realiza su programa de Youtube “Morandé te vé”.

En el capítulo que salió emitido el sábado, Morandé compartió con Bárbara Hernández, Ángeles Araya y Ernesto Belloni, con quien tuvo limó asperezas, ante un supuesto enojo tras ser despido de Morandé con compañía.

Además, el animador sorprendió con un emotivo regalo a la periodista Ángeles Araya y a su hija. Dos gorros franceses de color rojo, para cuando viajen a conocer Paris.

La abrupta salida de Mega

Tiempo atrás, en un nuevo capítulo de “Es La Hora de tu Podcast”realizaron un contacto vía Zoom con Kike Morandé para recordar los mejores momentos del programa y explicar los motivos de su abrupta desvinculación de Mega y así también de su productora.

“El gran problema no soy yo, ni ustedes, el gran problema es que hoy los canales de televisión no quieren hacer programas ‘en vivo’, pura teleserie y repiten, habían auspiciadores, ahora se fueron, obvio que se tienen que ir si les ofrecen puras latas, una lata tremenda”, comenzó el recordado animador muy enfático.

Luego de rememorar momentos del ex programa de humor Kike nuevamente toma la palabra y explica como fue su desvinculación junto con su productora.

“Un día voy al canal y habló con el director ejecutivo con Javier Villanueva y por teléfono me dijo que no seguíamos y le dije ‘compadre 21 años de relación se terminan por teléfono’ y me dijo que así estaba la cosa”, explicó Kike un poco afectado, provocando inmediatamente las reacciones de los actores que estaban presentes en el espacio.