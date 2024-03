“Como la mayoría de las madres solteras…”: Azzartt Maveth reveló drama con el padre de su hijo

Azzartt Maveth, también conocida como la “tía de la micro” se lanzó furiosa contra su expareja en redes sociales. La exparticipante de Tierra Brava le dijo de todo mediante sus historias de Instagram, y más tarde reveló cuál es el drama que mantiene con el progenitor de su hijo Facundo.

“Malagradecido de mierda. Gasto de mi plata para llevarle al Facu y se caga por pagar la mitad del colegio”, escribió este fin de semana la tiktoker, causando intriga entre sus seguidores.

Enseguida añadió: “Quiere que sea un mediocre como él. Un payaso. Pero a la mina y al perro en EE.UU no les falta nada. Qué rabia”. Además, aprovechó de compartir algunos pantallazos de su conversación con el sujeto.

Al ser consultada por el sitio Infama sobre sus polémicas declaraciones, la exchica reality aprovechó de contar de qué va el problema que mantiene con su expareja.

“Como la mayoría de las mamás solteras, tenemos este tipo de problemas, más aún en marzo. Mi hijo entró a un colegio nuevo, donde se paga mensualidad, sobre los 140.000 y eso lo hablé con el papá de mi hijo antes de matricularlo, y él estuvo de acuerdo en invertir en la educación de él y ahora no deposita lo que se comprometió”, sostuvo la mujer.

“No peleo por la pensión, porque él si la deposita, a duras penas, pero lo hace él y le ayuda su papá cuando no lo hace (cosa que no le corresponde). Mi pelea con él es eso, que si se compromete a algo que lo cumpla. Él tomó la decisión de irse fuera del país, y le prometió muchas cosas a mi hijo que no ha cumplido”, aseguró.

Cabe recordar que, según ella misma ha contado, fue madre muy joven, a la edad de 19 años, y tras el nacimiento de su retoño, la relación con el padre de su hijo no llegó a buen puerto y terminaron. Actualmente el hombre vive fuera de Chile, específicamente en Estados Unidos.

