Salen a la luz versiones a color de Orange Piccolo y los fans de Dragon Ball Super enloquecen con las imágenes

Piccolo debutó en el arco de Super Hero con una nueva transformación bajo la cual lo llamamos Orange Piccolo. El personaje favorito de Akira Toriyama, la rompe toda en lo más reciente del manga de Dragon Ball Super.

Todos conocen la historia de la transformación. Piccolo llega a este poder después de pedirle a Shenlong que le permita acceder a todo el poder que todavía tiene oculto

El dragón de las esferas cumple y Piccolo hace el resto: expulsa una cantidad impresionante de poder, y con su ki controlado, se transforma en un peleador mucho más formidable de lo que ya era.

Las imágenes, que en el manga suelen ser en blanco y negro, fueron reveladas a color tras la publicación del tomo del arco Super Hero, de acuerdo con lo que publican los colegas de @DBSuperHDMX.

@DBSHype también añade imágenes de cómo luce el personaje en el manga, que ahora es capaz de sostener una pelea contra Vegeta, Goku o el mismo Gohan en Modo Bestia.

Orange Piccolo knocks out Gamma 2 - Official Colored Version pic.twitter.com/vjkU3qPbm8 — DBHype (@DbsHype1) March 3, 2024

Lo que faltaba por explicar era el tema el color. ¿De dónde viene ese naranja? ¿A quién se le ocurrió y cuál es la lógica para cambiar la piel del Señor Piccolo?

El color naranja es porque Piccolo tiene ahora un ki divino, al que logra acceder gracias a Shenlong, que tiene tonos anaranjados en su cuerpo y en las esferas. Entonces, es por eso que la piel del namekuseí se torna de este modo cuando se transforma.

El sensei dice también, que al no haber cabello, como los casos de los saiyajines, no había forma de cambiarle el color. Entonces, por eso se fue a la piel.

“Como no tiene pelo, no se puede modificar con la transformación, así que le hice mucho más robusto y le di el color naranja para distinguirlo mejor de su forma original. A pesar de esto, a veces es complicado diferenciarlo de su forma normal. Quizás debería haberlo exagerado más, pero personalmente me encanta que haya ganado un poder con el que puede rivalizar con el de Goku y los demás. El nombre de Orange Piccolo es típico de él, porque no tiene muy buen gusto poniendo nombres”, dijo Akira Toriyama, cuando fue cuestionado sobre el tema, hace poco menos de dos años.