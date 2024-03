Don Omar sobre retiro Daddy Yankee: “Con quién diablos peleo yo ahora”

El cantante urbano, Don Omar, se encuentra realizando su gira “Back to Reggaeton” en Estados Unidos y Canadá.

Ayer, domingo, el boricua se presentó en el Barclays Center de Nueva York frente a más de 10,000 fanáticos.

El espectáculo estuvo marcado por grandes momentos, en especial, por los homenajes que les hizo a Héctor El Father, conocido ahora como Héctor Delgado; Tito El Bambino; Wisin y Yandel; Romero Santos; entre otros. Sin embargo, uno de los acontecimientos que más causó furor fue cuando habló de su mayor contrincante en el género urbano, Daddy Yankee.

“La verdad, no me gusta eso de que (Daddy Yankee), se haya retirado. Estoy bien, bien, bien molesto desde que retiró porque ya no tengo con quien discutir”, dijo el cantante al público presente.

Acto seguido, le comentó en son de broma al intérprete de “Despacito” que le hubiese gustado que, cuando tomó la decisión de retirarse de los escenarios, lo hubiese llamado para llegar a un acuerdo.

“Con quién diablos peleo yo ahora”, cuestionó el sanjuanero, natural de Villa Palmeras.

“Ya no tengo con quien hablar por teléfono (y discutir): ‘oye hermano esto no está bien’, pero sé que estás muy bien en Puerto Rico”, agregó.

Desde los comienzos del género urbano, ambos exponentes tuvieron sus roces por diversos temas. En el 2015 realizaron el convierto Daddy Yankee vs. Don Omar, en el cual salieron aún más divididos. Años después, William Omar Landrón— nombre de pila de Don— aseveró que el equipo de Ramón Luis Ayala Rodríguez— nombre verdadero de Yankee— le apagó la consola en una de sus presentaciones. No obstante, confirmó recientemente que dejaron a un lado las diferencias.

Precisamente, ayer el “Big Boss” dio ayer, por primera vez, su testimonio en la iglesia “Refugiados Por Su Presencia” en el pueblo Las Piedras, donde puntualizó que su orgullo fue la razón por la que se separó de Dios.

El artista había anunciado en el 2022 que se retiraría de los escenarios luego de que culminara, en diciembre, su gira “La Meta” en Puerto Rico, por lo que se había rumoreado que sería para centrarse en la religión.

“Hoy quizás yo estuviera en una gira haciendo millones de dólares, pero yo estoy aquí completamente gratis y tengo un gozo que no me ha dado el mundo”, comenzó diciendo Ayala Rodríguez en su testimonio.

“20 años me costó volver aquí, pero el orgullo fue lo que me separó de Dios. El orgullo. Por eso es bien importante cuando estamos en el camino reconocer nuestra debilidad porque el ser humano no nace con humildad. El ser humano nace con orgullo. Nosotros tenemos la humildad a través del espíritu santo. La humildad es la raíz de toda justicia”, continuó narando en las expresiones que realizó en la iglesia.

Luego de que culminara la última función de su gira “La Meta” en diciembre de 2023 en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot fue que Ayala Rodríguez dio un discurso de despedida para confirmar que dedicaría su vida a la religión. De igual manera, hizo una invitación a sus fanáticos a seguir el mismo camino.

Próximas fechas de la gira “Back to Reggeaton” de Don Omar

Viernes, 15 de marzo Coca-Cola Coliseum, CA

Domingo, 17 de marzo Place Bell, CA

Jueves, 21 de marzo AllState Arena, IL

Sábado, 23 de marzo Smart Financial Center, TX

Domingo, 24 de marzo Frost Bank Center, TX

Miércoles, 27 de marzo The Kia Forum, CA

Viernes, 29 de marzo Acrisure Arena, CA

Sábado, 30 de marzo SAP Center, CA

Jueves, 4 de abril Grand Garden Arena, NV

Viernes, 5 de abril Desert Diamond Arena, AZ

Domingo, 7 de abril Texas Trust Theater, TX

Jueves, 11 de abril Mohegan Sun Arena, CT

Sábado, 13 de abril Bojangles Coliseum, NC

Domingo, 14 de abril Eagle Bank Arena, Washington DC

Jueves, 18 de abril GAS South Arena, GA

Viernes, 19 de abril Kia Center, FL

Domingo, 21 de abril Kaseya Center, FL