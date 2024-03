“Las ventajas de ser marido”: Captan a Chris Hemsworth ‘marcando territorio’ con Elsa Pataky en los Oscar

Chris Hemsworth y Elsa Pataky fueron una de las parejas más esperadas y aclamadas de los Premios Oscar 2024.

La pareja sorprendió con su paso por la alfombra roja, donde Elsa llevó un espectacular vestido blanco cut out y ajustado con brillo y él lució un traje negro con camisa blanca.

Ambos se veían enamorados, felices, y caminaron tomados de la mano y muy sonrientes, y protagonizaron uno de los momentos más “picantes” de los premios.

El momento “picante” que vivieron Chris Hemsworth y Elsa Pataky saliendo de los Oscar

Cuando Chris Hemsworth y Elsa Pataky iban saliendo de los premios Oscar y estaban esperando su limosina, vivieron un momento que ya se ha viralizado en redes.

Y es que el actor abrazó a su esposa y la nalgueó tres veces, demostrando la complicidad que hay entre ellos y muchos aseguran que también lo hizo “marcando territorio”.

“Las ventajas de ser marido se pueden hacer estas cosas sin problemas jaja”, “ella es la favorita de Dios no tengo dudas”, “por favor que me nalguee así”, “quiero uno así que me nalguee”, “se ve que hay mucha confianza entre ellos”, y “tres hijos después todavía se tratan así que belleza”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Además, también vivieron un hermoso momento con el actor Robert Downey Jr. y su esposa Susan Downey en la red carpet de quienes son grandes amigos, al posar juntos, de lo más divertidos, como los caracteriza.

La pareja ya tiene 14 años de casados y han formado una hermosa familia con sus tres hijos, siendo una de las parejas más estables y ejemplares del mundo del espectáculo.