“Ni judas se atrevió a tanto”: Tío de Shakira ‘limpia’ la imagen de Piqué al hablar maravillas de él

Aunque ya han pasado casi dos años de la separación de Shakira y Gerard Piqué los movimientos de la expareja siguen dando de qué hablar tras quedar en el medio la infidelidad del catalán con Clara Chía Martí y la exposición mediática que hizo la cantante de ello con sus temas musicales.

Aunque la imagen de Piqué quedó manchada y llegó a ser cancelado por infiel, ahora ha sido un tío de la colombiana el que ha ‘limpiado la imagen’ del exfutbolista al hablar sobre cómo es realmente compartir con el ex de Shakira.

Piqué ha sido acusado en varias oportunidades de “egocéntrico”, “narcisista” y prepotente” por las actitudes que llegó a tener dentro del campo de fútbol, en redes sociales y hasta en entrevistas, pero al parecer no todos opinan lo mismo, incluso desde el seno familiar de la intérprete.

Esto dijo el tío de Shakira sobre Piqué

Ahora que las aguas se han calmado y Gerard Piqué ha recobrado su vida pública gracias a la Kings League que lanzó junto a streamers, Guillermo Ripoll, tío de Shakira, ha hablado sobre su relación con su sobrina y el ex futbolista en una entrevista con el periódico colombiano ‘El Tiempo’.

Sin temor a las criticas y al enojo de su sobrina, el hermano de Nidia Ripoll no se quedó callado y expresó lo amable que es Piqué.

“Es una persona superagradable, muy familiar. A nosotros nos trató muy bien, con respeto y cariño. Es un buen papá, que se comunica permanente con sus hijos”, dijo.

De igual manera, sostuvo que su sobrina suele estar alejada de las noticias por lo que asegura que los medios de comunicación le ponen más “picante” a lo que pasa verdaderamente en su vida.

El hombre que se desempeña como dentista, también contó cómo es la relación que mantuvo y mantiene con la cantante, pues si bien llegó a ser muy cercano a ella, sus compromisos y distancia los han alejado un poco.

“Tío, ven y te canto, pero me das tanto [dinero], me decía, y me cantaba ‘Gafas Oscuras’ y otras que ella, siendo una niña, componía… Cuando la persona está empezando, tú tienes el contacto más cerca. Cuando la persona va creciendo, por sus compromisos, hay un aislamiento. Pero cuando nos encontramos en Barranquilla o en Miami; o de pronto nos hacemos una llamada, es como si nos hubiéramos visto ayer”, ha admitido.

Las criticas no han tardado en aparecer sobre Guillermo pues aseguran que ha traicionado a su sobrina al hablar maravillas de su ex pese a todo lo que la hizo vivir por su infidelidad y hasta aseguran que se cuelga de su fama.

“Para promocionar su clínica se lleva a su”sobrina” entre las patas,vea ahora la prensa española la ataca y todo ppr su culpa,ni los hermanos de ella hablan nada ante la prensa y usted no tenia por que hacerlo y más hablar de la vida privada de ella”, “lo siento pero el elogiar a piqué como un hombre de familia, jaja metiendo a la amante a la casa estando aún con su sobrina, y peor aun ni pasa tiempo con sus hijos jajaa cuanto dinero le dieron?”, han comentado.