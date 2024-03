Nicki Nicole presenta adelanto de canción dedicada a Peso Pluma tras infidelidad

La cantante argentina, Nicki Nicole, se encuentra de gira mundial presentando su más reciente producción discográfica titulada “Alma”.

Precisamente, los pasados 9 y 10 de marzo celebró dos espectáculos en uno de los recintos más importantes de su país natal, el Movistar Arena. A los conciertos, se dieron cita sobre 100,000 personas. No obstante, lo que los fanáticos no esperaban es que al finalizar el evento, presentaría un adelanto de su próxima canción que a todas luces está dedicada a su expareja, Peso Pluma.

“Entendí que si el amor en un día se apaga, no fue amor. Y que las espinas también hacen parte de la flor. Sé que vos tenés presión, pero es que yo tengo valor. Sé que sos jugador, pero conmigo, bebé, te equivocas. Yo todo de ti y vos como si nada te fuiste con otra. Pero yo me curo solita, no es la primera vez que estoy rota. Ten en cuenta que el karma tarde o temprano rebota”, dicen algunos de los versos del single.

Fue el pasado 13 de febrero que se viralizaron unas imágenes del cantante de corriedos tumbados compartiendo junto a la modelo e influencer, Sahar Sonia, en Las Vegas, Nevada, mientras era pareja de la artista. La “Doble P” no solo estuvo caminando en un casino con la joven, también se le vio cariñoso con ella dentro de este espacio.

Pese a que en un principio se especuló que la argentina le fue infiel al mexicano, luego de unas fotos que circularon en internet donde tomaba de la mano al que sería su “manager”, ese mismo día, Nicki rompió el silencio aseverando que se enteró de la traición de PP a través de los medios de comunicación.

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto…yo ahí no me quedo. Yo ahí me voy.

Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, escribió la intérprete de “Mala vida” en sus historias de Instagram.

Solo falta que la producción musical estrene para confirmar si, en efecto, Nicki Nicole se unirá a la lista de las mujeres que “no lloran, facturan”, como es el caso de sus colegas, las colombianas Shakira y Karol G.