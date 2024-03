Ryan Gosling hizo un homenaje a sus coprotagonistas: aplauden por hacer más que la propia Academia

La entrega 96 de los Premios Óscar se llevó a cabo desde el Teatro Dolby, donde distintas celebridades se dieron cita en Los Ángeles, California. A la que acudieron Ariana Grande, Billie Eilish, Becky G, Margot Robbie, Robert Downey Jr., Emily Blunt, entre otras estrellas destacadas.

Entre los ganadores, estuvieron ‘Oppenheimer’ y la famosa actriz Emma Stone. Además fue la gala de encuentro para algunos de los momentos virales más destacados de este año, como la aparición de John Cena al desnudo, el look de Billie Eilish, que desató opiniones divididas, y la asistencia del influencer, Juanpa Zurita, junto a su novia, Macarena Achaga.

La conversación se dividió entre la viral aparición del luchador y la tierna aparición del perrito Messi, además de que Margot Robbie acudió sin su clásico look Barbie, lo que para algunos auguró su despedida del famoso personaje que causó polémica por su falta de nominaciones en la gala de los Premios Óscar.

Esto se acentuó con la nominación de Ryan Gosling en la categoría de ‘Mejor Actor’ dejando de lado la participación de Margot Robbie y a su directora, Greta Gerwig, causando el disgusto del público, quienes aseguraron que había ‘ninguneado’ a las mujeres que buscaban promover un discurso de equidad y empoderamiento a las mujeres a través de una de las cintas más taquilleras del 2023.

También te podría interesar: “Nos representa”: esta fue la reacción de Margot Robbie al desnudo de John Cena en los Oscars

El homenaje de Ryan Gosling a Barbie en su presentación de los Premios Óscar 2024

Ryan Gosling hizo una espectacular presentación en la gala número 96 de los Premios Óscar 2024, acompañado de legendario guitarrista, Slash de 58 años, conocido por ser miembro de ‘Guns n’ Roses’.

El actor interpretó su famoso tema ‘I’m Just Ken’ que forma parte de la banda sonora de ‘Barbie’, del que muchos notaron que se trató de un homenaje a la famosa escena de la película de Marilyn Monroe, ‘Blonde’, exactamente cuando la actriz interpretó, ‘Diamonds Are a Girl’s Best Friend’, donde posó con un impactante vestido rosa mexicano rodeada de hombres trajeados.

La misma escena se repitió, pero esta vez, era Ryan Gosling quien usó un look del tono con algunas incrustaciones de pedrería, emulando la famosa escena de Monroe.

Los detalles escondidos en la presentación de Ryan Gosling en los Premios Óscar 2024

Aunque muchos se molestaron por el protagonismo que Ryan Gosling tuvo sobre las mujeres que estuvieron junto a él, como Greta Gerwig, Margot Robbie y America Ferrera, parece que el actor no se olvidó de ellas y a través de algunos detalles, rindió homenaje a cada una de ellas.

Fue una usuaria a través de redes sociales quien notó algunos de los detalles que hizo Gosling por las mujeres de Barbie, primero dando el protagonismo a Margot Robbie, colocándose justo detrás de ella.

Posteriormente, llenando de rosa la escenografía, retomó escenas de la película y cubrió de rostros de la primera muñeca creada por Ruth Handler y por último llevando el micrófono a las mismísimas Greta Gerwig, Margot Robbie, America Ferrera y hasta a su compañera Emma Stone con quien actuó en ‘La La Land’.

También te podría interesar: ¿Cuál es el castigo? Esto podría pasar con el famoso que se desnudó en los Oscars 2024