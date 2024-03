“Te lo juro por Dios que es verdad”: Daniela Aránguiz asegura que Junior Playboy tiene poderes más allá de este mundo

Luego de que Junior Playboy abandonara la hacienda de “Tierra Brava”, Daniela Aránguiz reveló una importante información en relación a los poderes sobrenaturales que tendría su excompañero de encierro.

Todo comenzó cuando los participantes se encontraban recordando con cariño al chico reality mientras se encontraban viendo las luces y formas en el cielo en el gran patio, en donde aseguraron que los seres del más allá estaban esperando al nuevo eliminado.

“Los ovnis están esperando al Junior... Es un círculo completo”, gritó Miguelito. En ese momento, la polola de Luis Mateucci aprovechó de reconocer los fantásticos poderes del “Thor Chileno” y médium.

Cabe recordar que en varios momentos del reality, Junior Playboy ha compartido que es un “ser de luz” con capacidades de médium. De hecho, videntes que han ido de visita también lo han destacado.

Ese algo de Junior

En la conversación con sus compañeros de “Tierra Brava”, Daniela Aránguiz juró que Junior Playboy sí tiene las capacidades de percibir energías a través de un recuerdo realmente asombroso.

“Yo te voy a decir una hueá, de que Junior tiene algo, tiene algo. Cuando entré (al reality) me encomendé a mi abuela, siempre. Me dije ‘pucha, me da lata entrar a esta casa sola, entra conmigo’, siempre hablo con ella (su abuela). Y Junior me saluda, me dice ‘Hola Dany, qué rico conocerte, y vienes con tu abuelita’, te lo juro por Dios que es verdad”, contó, dejando sorprendidos a sus compañeros.

Por su parte, Jhonatan Mujica también aseguró haber sentido esta vibra y los poderes de Junior mientras se encontraba en el encierro.