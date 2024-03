“Tengo muchas ganas de hacer cosas nuevas”: Canal 13 confirmó a Blue Mary como participante de su próximo reality “¿Ganar o servir?”

Este lunes, Canal 13 confirmó a una nueva participante para su programa de telerrealidad “¿Ganar o servir? De vuelta al pasado”, la ahora cantante Blue Mary, quien tras retirarse la locución radial aceptó la propuesta laboral “porque quiero darme a conocer a otras personas”.

Mari Almazábar, el nombre real de la actriz y locutora, se convierte de este modo en la sexta figura ratificada por la señal televisiva en medio de rumores faranduleros que han puesto en la órbita del nuevo reality a rostros como Gala Caldirola, El Ranty, Oriana Fernández, Camila Recabarren y Raimundo Cerda.

¿Por qué ingresó al reality?

“Amo la radio, pero estoy en un momento en mi vida en que tengo muchas ganas de hacer cosas nuevas, darme la oportunidad de jugar”, reveló la cantante, quien aclaró que “después de tanto tiempo, siento que he hecho todo en la radio”.

“Estoy en un súper buen momento, he construido un público muy fiel. Pero sé que hay vida más allá de los trabajos, y que puedo entregar mucho más como Blue Mary”, agregó en conversación con Canal 13.

“Entro al reality porque quiero darme a conocer para otras personas, que conozcan mi música, mi trabajo de comunicadora y llegar a animar otros eventos en el futuro. Y quiero ser yo misma, traer vida real al reality. En la radio también soy yo misma, con mis gustos y mi forma de ser, me muestro tal como soy. La gente que me conoce sabe que soy fanática de la U, que me gusta carretear y reírme mucho, y es así como soy”, puntualizó la figura de radio Carolina, quien si bien nunca se ha puesto a prueba en competencias físicas, asegura que está en su mejor momento atlético.

Nueva experiencia en Canal 13

“Nunca me he puesto a prueba, pero estoy en un buen momento físico. Llevo cuatro meses entrenando y sé que puedo dar más. Me interesa dar la vida en las competencias y tengo muchas ganas de desafiarme, alentar a mi equipo y ganar. Ese es mi fin, aunque sé que la competencia va a estar brígida (sic)”, reconoció.

“Soy súper sociable, así que no es tema para mí relacionarme, soy buena para hablar, tengo amigos más piolas que se ríen de mí. Y me encanta conocer gente nueva. Y aunque tengo carácter fuerte, siempre trato de resolver las cosas con amor, porque no me gusta pelear. De todos modos, no soporto las injusticias y me gusta ser defensora del pueblo”, expuso respecto de su personalidad.

En relación a los competidores ya confirmados, Almazábar cree que podría hacer “buenas migas” con el exfutbolista Gabriel Mendoza.

“Soy fanática de la U, pero tengo amigas de varios equipos distintos, y con el ‘Coca’ tenemos en común el ser hinchas de fútbol. Quiero que la producción nos pase una pelota de baby para que el ‘Coca’ me enseñe un poco”, pidió la cantante, quien prefiere dejar en el olvido su terminada relación sentimental con Maickol González, el recordado Dash de la serie “Perla”.

“Es fome que te recuerden sólo por las relaciones amorosas, porque soy mucho más que la polola de alguien. Nunca he hablado de Dash, los trapitos sucios se lavan en casa, pero como no seguimos en contacto es evidente que terminamos no muy positivamente. Ahora estoy soltera, tengo muy claro lo que quiero en una relación y tengo exigencias altas. Me amo demasiado para estar con alguien y conformarme. Siempre estoy dispuesta al amor, pero para enamorarme en el reality tendría que conocer a una persona suficientemente profunda y tan intensa y que dé tanto como yo”, finalizó.