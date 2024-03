Vesta Lugg explicó por qué evitaba sonreír cuando era niña: “Un director me dijo que…”

La reconocida cantante e influencer Vesta Lugg reveló a sus seguidores un doloroso episodio de su infancia que la marcó profundamente. La artista compartió en sus redes sociales el comentario que recibió de un director cuando tan solo tenía ocho años, revelando las secuelas de esta experiencia en su autoestima.

En una serie de fotos publicadas en Instagram, Vesta contó que por muchos años se sintió insegura respecto a su sonrisa, por lo que evitó sonreír por varios años.

Enseguida, la cantante canadiense compartió con sus seguidores cuál fue el comentario que recibió de un director a la temprana edad de ocho años: “Antes no me gustaba mi sonrisa, cuando tenía 8 un director me dijo que era una sonrisa de panqueque”.

De hecho, en su pasado rol como panelista en estelares de farándula como “Maldita Moda”, la joven se mostraba con una personalidad más seria, muy distinta a su desplante actual.

Recomendados

“Ahora me provoca ternura, amo los panqueques y hay tantos motivos para sonreír que es inevitable. Un dumpsito lleno de Joy Snacking”, reflexionó la influencer.

Enseguida, sus seguidores empatizar con su relato, enviando mensajes de apoyo y compartiendo su reflexión. “Por eso es tan importante no opinar del cuerpo de los demás” y “las personas no deben decirles cosas estúpidas a los niños y niñas, si no va a ser algo lindo no lo diga”, escribieron.