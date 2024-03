¿Y si Matteo Bocelli hubiese sido John Cena?: Chilenas en estado de locura con presentación de los Bocelli en los Oscar

Del Festival de Viña del Mar a los Oscar. Así ocurrió con Andrea Bocelli, quien esta noche se presentó en la entrega de los premios en Los Ángeles, pero no sólo, al igual que en la Quinta Vergara, junto a su hijo Matteo Bocelli.

Y bueno, el joven hijo del italiano, fue toda una sensación en su paso por Chile, las mujeres se rindieron a sus pies, por su sencillez, talento, elegancia y también por qué no, por su estampa y galantería.

Bocelli apareció en la pantalla chica y de inmediato las redes nacional comenzaron a reaccionar ante la presentación del joven cantante, junto a su padre.

Durante la entrega de las estatuillas, John Cena se robó el show después de aparecer en el escenario prácticamente desnudo al momento de presentar al ganador del galardón de mejor vestuario.

En videos que comenzaron a circular en redes sociales, se observa cuando personal de staff sube al escenario para ponerle una toga naranja al deportista de 46 años. Se puede apreciar que John Cena lucía una tanga para tapar sus partes íntimas, algo que no se notó a simple vista, pues muchos pensaban que había salido al escenario sin ningún tipo prenda.

¿Por qué contamos esto? bueno, porque Matteo Bocelli aumentó en miles sus seguidores tras su presentación en Viña del Mar, convirtiéndose en un verdadero sex symbol nacional. ¿Qué hubiese pasado si hubiese protagonizado un John Cena?

Uff. Este momento sí estuvo emotivo, con nombres como Matthew Perry, Tina Turner y William Friedkin.



En la voz de los Bocelli, aquí el IN MEMORIAM de los Oscars 2024 🤍 #Oscarspic.twitter.com/xq06rMGjmv — Carla ❁ (@shannonlada) March 11, 2024

Y ahora el maestro Andrea Bocelli



Musicalmente, de las mejores galas de #Oscars que he visto👌🏼🔝 #Oscars2024



pic.twitter.com/SszfK1xgtW — Sebastián Gallo (@sebasgallo95) March 11, 2024

El amor a Chile

El público chileno no olvida. En la más reciente publicación del italiano se volvió a llenar del amor de sus nuevas fans, quienes además de lanzarle todas las flores, le piden que vuelva como jurado de una próxima edición del Festival de Viña.

“Hola mi gente de Chile, se que están aquí”, “Desde que te vi en el festival de Viña del Mar, todos los días escucho tus canciones en YouTube. Soy tu fantasma desde Chile con amor”, “Yo escondida por acá... si me pilla mi marido otra vez en las publicaciones de Matteito mijito rico me echa de la casa”, “Por usted no parto los tallarines a la mitad mi amor”, “Que el próximo año sea parte del jurado del festival” y “Chile te ama” son solo algunos de los mensajes llenos de cariño que acumula la más reciente publicación de Matteo Bocelli en Instagram.