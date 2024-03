Aitana se reconcilia con Sebastián Yatra y le piden tener “amor propio” por dichos del cantante

Hace unos meses atrás Sebastián Yatra y Aitana fueron captados durante un paseo en la playa donde se mostraron muy acaramelados y confirmaron su relación con un apasionado beso, sin embargo, más tarde se filtró que la pareja había terminado su romance, el cual nunca fue publicado por ellos.

Los cantantes han preferido mantener su vida privada alejada de los micrófonos por lo que si bien se sabe que han sido grandes amigos desde hace algunos años, no se tiene detalles de lo que fue el fugaz romance.

Más tarde, Yatra fue cancelado en redes sociales luego que ofreciera una entrevista donde habló sobre el amor y la infidelidad, dejando claro que es el tipo de hombre que ninguna mujer desea tener.

¿Aitana y Sebastián Yatra reconciliados? Le piden a la cantante tener amor propio

En medio de una charla con Vicky Martín Berrocal para el podcast llamado ‘A solas con...’ aseguró que “un año es mi tope” para una relación amorosa.

“Pero me pasa que digo: ‘Parce, si yo tuviese una relación mucho más tiempo no sé cómo lo puedo aguantar, porque es que me daría ganas de ser infiel’. Aunque esté enamorado de alguien, me daría ganas de estar con alguien más. Entonces como hago en una relación a largo plazo...”, dijo causando gran indignación.

Ahora a solo semanas de conocer sus declaraciones, ha sido captado nuevamente con Aitana y han surgido rumores de una posible reconciliación, pues ambos habrían sido captados tomados de las manos en un aeropuerto de Londres y posteriormente, disfrutando de un viaje juntos a Islandia.

aitana e yatra juntos de novo 👀 pic.twitter.com/LedztkphFl — yasmin (@yangoddess) March 5, 2024

El viaje del colombiano y la española ha sido considerada como una escapada romántica al ser vistos en un lugar conocido por sus impresionantes paisajes naturales y auroras boreales, perfecto para avivar la llama del amor.

Aunque muchos de sus fans se han mostrado emocionados de verlos juntos nuevamente, hay quienes han criticado a Aitana por volver con Yatra pese a las declaraciones que hizo recientemente en cuanto a su vida amorosa.

“Le falta un poquito de amor propio a ella”, “Ya sabe que solo durarán un año”, “Al menos está advertida, pero no se cómo puede estar con un hombre así”, “Pensé que era más inteligente la Aitana”, “Probablemente, el mayor error de Aitana”, han comentado.

Pese a las habladurías, la pareja sigue fiel a sus creencias, por lo que no han revelado detalles de la relación que mantienen.