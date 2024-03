Antonia Santa María y su actual distancia de las teleseries y la TV: “Igual se echa de menos”

Hace años que no se ve a Antonia Santa María en actuando en teleseries, lo cual no quita que mucha gente se acuerde con cariño de ella.

En efecto, a mediados de febrero creó un perfil de Instagram y dice estar sorprendida con la cercanía con sus seguidores y el intercambio que permiten las redes sociales.

Respecto a la posibilidad de regresar a las producciones dramáticas y de su actual pasar profesional, la actriz conversó con Página 7.

“Debuté en las redes sociales, fue una novedad, me resistí (...) pero sabes que llevo como dos semanas y me lo he pasado bien”, confiesa Antonia acerca de su ingreso tardío a las plataformas digitales de tipo social.

En este sentido, profundizó que “ha sido bonito conectarse con la gente (...) al no estar en televisión, me di cuenta de que cuando una está grabando está todo el rato en contacto con el público”.

“En el teatro es distinta la relación, es muy directa porque el público está ahí en vivo, pero también después se van. Con las teleseries es una cosa continua, entonces, estar habitando esto de las redes sociales ha sido muy rico”, contextualizó la intérprete.

“Un recuerdo muy positivo”

Sobre su participación en telenovelas, la última producción en la que integró el elenco fue “Dime quién fue”, de TVN el 2017, en la cual dio vida a Laura Castillo.

En cuanto a esta distancia, Antonia Santa María explicó que “estoy desligada porque llevo mucho rato fuera de ellas”.

“Es mi visión, pero siempre he sentido como que voy a volver, pero no sé cuándo ocurra. Todavía no ha ocurrido, pero va a suceder”, afirma.

Pese a su ausencia en estos días, la artista reconoce guardar “un recuerdo muy positivo” de los tiempos en televisión.

“Eran años distintos, yo no era mamá, tenía otras cosas, me costaba más hacer teatro”, contextualiza.

“Ahora soy más dueña de mi tiempo (...) pero igual se echa de menos la convivencia cotidiana con los compañeros y el training actoral de estar todo el día”, admite.