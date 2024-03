Bruce Dickinson: “Soy un geek de los aviones, no me enloquece el mundo digital”

Bruce Dickinson no está de acuerdo con esas etiquetas que lo señalan como leyenda. El músico y frontman de Iron Maiden, prefirió charlar vía Zoom, pero solo con audio, porque las cámaras lo ponen nervioso. Catalogado alrededor del mundo como uno de los más grandes vocalistas de heavy metal de todos los tiempos, Bruce Dickinson, está por llegar a Latinoamérica para presentar el álbum de estudio The Mandrake Project, su nuevo proyecto en solitario.

“Estoy muy emocionado de iniciar la gira en Guadalajara, luego la Ciudad de México. La gira terminará en Sao Paulo. Estoy feliz de cantar todos los álbumes pasados”. — Bruce Dickinson

“Este proyecto lo hice de la mano de mi guitarrista Roy Z y para la ocasión, va acompañado de un cómic precuela ilustrado por Tony Lee, responsable de la historieta de Dr. Who desde el 2008″.

Al preguntarle cómo fue la experiencia de trabajar con Tony Lee y Roy Z, en la narrativa y concepto artístico de The Mandrake Project señaló, “Tony Lee y Staz han sido sumamente increíbles, yo comencé a trabajar con Tony porque los personajes, la historia y concepto artístico de The Mandrake Project son básicamente mi historia. Visité un set de cómics, esa noche conocí a Tony y lo pasamos genial. Ahí me di cuenta que yo nunca había leído el guion de un cómic, había leído historias, había leído libros, había leído guiones de películas antes, pero nunca el guion de un cómic, fue increíble”.

El proyecto muestra otra faceta del músico, pero le da continuidad a la pasión de tocar en vivo.

”Bueno, yo siempre, incluso si estoy trabajando en un solo álbum, para mí siempre es una banda. Yo soy parte de una banda para mi álbum solista, estaremos en tour juntos, vamos a ser una banda y haremos cosas que hacen las bandas en tour, ya sabes... ¡Pasarla bien (risas)!”, agregó.

El combinar la música y la literatura es complejo, pero Dickinson gozó al transformar todas sus inquietudes.

”Por supuesto que hay elementos de situaciones de mi vida, gente que he conocido, personas que me he encontrado, cosas así; intento hacer que la motivación de los personajes encaje con los problemas de los juicios o los problemas que yo tenía en el momento de crearlos. Yo escribo de gente que he conocido o gente que no necesariamente he conocido, pues también”, comentó.

The Mandrake Project reunió a Dickinson con su viejo colaborador musical y productor, Roy Z, en lo que es el séptimo álbum en solitario y el primero desde Tyranny Of Souls de 2005.

“Cada vez que escribes un nuevo álbum es como darle vida a algo con su propia personalidad, algunas veces con su alma individual, no es solo algo que pones junto (probablemente algunas personas hacen eso, pero no yo). Pasaron 20 años para poder presentarlo, así que para mí es acerca de realizar las canciones diferentes, que sean auténticas, sin necesidad de mentir o pretender”, señaló en la charla.

Bruce Dickinson está por iniciar conciertos en México y, en Brasil, que ocurrirán entre abril y mayo con The Mandrake Project Tour (Foto: Cortesía.)

Al preguntarle, si Iron Maiden sigue activo puntualizó, “esta es una pregunta que alguien probablemente me va a cuestionar: ¿Cuál es la diferencia entre tus álbumes en solitario y las cosas que haces con Iron Maiden? La diferencia es que `No’ es Iron Maiden, cuando haces un Iron Maiden tienes un estilo que respetar, un legado, la historia; cuando trabajo en mi proyecto solitario es respetar la autenticidad de mi voz en términos de la canción y las maneras que la presento”.

También compartió si le gustaría llevar más guiones al cine, “Si alguien gusta utilizar mis guiones, ahí tengo unos cuantos guardados en alguna parte (risas)”.

Durante The Mandrake Project México Tour habrá varias sorpresas, “vamos a tener algunas pantallas, algunos videos, pero no vamos a tener personas tratando de ser actores y cosas de esas, por supuesto tendremos muchos cosas de Accident of Birth y Chemical Wedding, porque tengo que tocarlas, el público no las ha escuchado por casi 20 años. Esto será una pequeña celebración, yo probablemente esperaría cuatro canciones del nuevo álbum y el resto será un repaso musical”, finalizó.

Geek clásico

Bruce Dickinson se autonombró como un geek de la vieja escuela, “no me enloquece el mundo digital. Aprecio sus ventajas pero la mayor parte del tiempo, aleja a la gente de su trabajo y le arrebata su motivación de pensar por si mismos. Pero soy un geek en el sentido de que me encantan los aviones, amo los cohetes y el espacio, también los submarinos y los trenes. ¡Cualquier forma de transporte masivo me emociona!”, concluyó.

