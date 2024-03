Chama admitió que tuvo un romance con el hermano de Fabio Agostini: “Lo adoro, es una persona muy buena”

Durante el más reciente capítulo de “Tierra Brava”, Alexandra Méndez hizo una inesperada confesión sobre su pasado: tuvo un breve romance con el hermano de Fabio Agostini antes de entrar al encierro de Canal 13.

La revelación se dio luego de que el español recibiera un mensaje de su familiar en la actividad que realizaron José Luis Repenning y Priscilla Vargas, en donde cada participantes podía ver y escuchar a uno de sus cercanos.

En el caso de Fabio, su hermano le consultó sobre su relación con Chama y si podrían reconciliarse en un futuro cercano: “Había una amistad, pero las faltas de lealtad no van conmigo. Prefiero hablar de otro tema, me incomoda hablar de la Chama, que cada uno que siga su camino”, respondió Fabio.

Por su parte, la venezolana sostuvo que “no tengo nada contra Fabio, pero siento que lo más fuerte que viví aquí fue lo que pasó con él. Siento que sería saludable arreglarlo todo, no puedo tenerle rencor. Puedo dejar de lado mi ego, pero las cosas no volverán a ser iguales”.

En tanto, Fabio reveló que aún se sentía incómodo y dijo que quería irse, esto dado las fuertes peleas que han tenido ambos dentro del encierro.

La relación desconocida de Chama

Tras enfrentarse a esta situación, Chama quedó bastante afectada y se fue a llorar a solas por la dureza con la que la trata Fabio, aunque la venezolana se confesó con Botota acerca de su relación con el hermano del español, Bruno.

“Yo con Bruno tuve algo. A Bruno lo adoro, es una persona muy buena, le tengo mucho cariño, a pesar de lo que me digan. Lo que importa es lo que vivas con una persona”, reveló Alexandra.