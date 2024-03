Cony Capelli contó la historia detrás de su inesperado ingreso a Gran Hermano: “Mi vida iba de viento en popa…”

Recientemente, Cony Capelli fue entrevistada por Mauricio Pinilla en el programa de Radio Agricultura, “Fuera de Área”, donde habló acerca de su paso por Gran Hermano, reality que ganó tras ser la favorita del público, y al que ingresó tras recibir una sorpresiva llamada de su actual manager, Suro Solar.

En conversación con Pinilla, Capelli contó cómo fue que llegó al reality de CHV. La modelo partió relatando que previo a encerrarse, llevaba una vida muy normal, preparándose para ingresar a un preuniversitario y comenzar sus estudios de Psicología, sin embargo, el destino tenía algo diferente preparado.

“Siempre he sido muy matea, y me estaba yendo la raja. Mi vida iba de viento en popa, iba a tener una vida super mega normal, universitaria. Y de repente me llama el Suro, y me cagó la vida”, contó entre bromas.

“Y me llama y me dice ‘hola, tu no me conoces, nos hemos visto por ahí. ¿Has pensado alguna vez en entrar a un reality?’. Y yo le digo ‘no’, y me dice ‘pero yo creo que lo harías increíble’. Y yo le digo ‘mm no se, la verdad es que nunca lo había pensado’, y me dice ‘mira por qué no lo intentamos y vemos como nos va’”, relató la joven de 27 años.

Recomendados

Enseguida agregó que tras pensarlo por dos minutos tomó una decisión, la que cambiaría sus planes. “Le dije que sí, y empezamos todo el proceso. Hasta que llegó esa llamada del canal que me dijeron que había quedado”, contó. “Y entré y después gané”, añadió, sin poder evitar la risa, por la sorpresa que le generó la situación.

Enseguida el conductor del espacio le consultó sobre la impresión de su familia, una vez que les contó que ingresaría a un programa de telerrealidad. “Como que mi mamá igual se quería morir. Imagínate, bailarina de ballet, después pasé por un episodio oscuro de la fuerza que fueron las drogas, al fin la niña estaba saliendo a flote en una universidad y de repente se le ocurre meterse a un reality”, expresó la joven.

Cony Capelli habló de su rehabilitación

En el mismo espacio, la ganadora de Gran Hermano quiso aclarar algunas críticas que recibe cada día, y que se relacionan a su pasada relación con el consumo de drogas. Sobre esto, manifestó: “Yo no dije en el reality ‘soy adicta’, sino que dije ‘me rehabilité, estoy rehabilitada’. Es una enfermedad”.

Además, sobre las críticas que recibe a diario sostuvo que “esas cosas no me hieren, simplemente siento que a veces se me inhabilita de espacios que yo siento que sí merezco, por el hecho de ser adicta”.

“Que me lo sigan diciendo no da pena, sino que digo ‘qué fea la sociedad’. Y para las personas adictas también, porque yo encuentro que lo más difícil de rehabilitarte, no es dejar las drogas, sino que dejas la etiqueta de que fuiste drogadicta, el prejuicio”, sentenció Capelli.