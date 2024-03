Daniella Campos furia con Kike Morandé por decir que fue “una lata que me haya metido” con Cecilia Bolocco: “¿Por qué no lo pensó mejor?”

Daniella Campos evidenció su molestia con el exanimador de Mega, Kike Morandé, a quien criticó por reconocer que fue “una lata que yo me haya metido” con Cecilia Bolocco.

La indignación de la modelo llegó en su programa “Sígueme”, donde este lunes aseguró que le hicieron mucho “ruido” las declaraciones del otrora rostro televisivo respecto de su relación extramatrimonial con quien fuera en la década de los noventa su compañera de animación en el estelar “Viva el lunes”, en Canal 13.

La molestia de Daniella Campos

“A lo mejor no valió la pena (su amorío con Bolocco), pero por qué no lo pensó mejor en el momento”, indicó Daniella, quien defenestró el supuesto ninguneo que Morandé hizo de su relación amorosa con Bolocco.

“Es que eso de tratarlo como un error es lo que me hace ruido. Me molesta, porque yo lo vi lo más feliz que había en la vida, cachai (sic). Entonces, yo siento que uno puede haber elegido un camino, errado o no errado, para quien quiera, con daños a su familia o no”, explicó.

“Pero es lo que él vivió, lo que él eligió libremente, donde se le vio súper enamorado, y ahora venir a tratarlo como que fue un error, que lata que me haya enamorado, que lata lo que me pasó”, indicó la panelista del espacio farandulero.

Daniella Campos. Fuente: Captura de pantalla del programa "Sígueme", en TV+.

El error de Kike Morandé

“Para mí fue una palabra solamente para hacerle un nanai (sic) a su exseñora, o sea, a su señora hoy día porque volvió con ella”, aseveró Daniella, quien luego de las explicaciones de sus demás colegas de programa, que insistieron en que Morandé no se refirió a su romance con la exMiss Universo como un error, sino que al hecho de haber cometido una infidelidad a su esposa con una mujer con la que hasta ahora mantiene una cordial relación de amistad, ponderó sus críticas al animador.

“Si lo ponen de esa forma, ahí yo podría decir que ellos en verdad sí se llevaban bien, como amigos (televisivos). Había una complicidad especial, había una energía especial que se notaba dentro y fuera de pantalla”, concluyó.