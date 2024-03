“Devuélveme la plata que me debí, maric...”: Transformista de circo Timoteo manda amenazante mensaje a Botota

La participante de Tierra Brava, Botota Fox, al parecer tiene conflictos tanto adentro como afuera del encierro. Esto, puesto que otra transformista del circo Timoteo le advirtió en intimidantes términos que le pague el dinero que le adeuda, sino, se pondrá “brava”.

Así quedó registrado en un video que compartió la cuenta de Instagram, Infama, donde le señala que con él “no se meta”. Claramente, en un tono amenazador.

“Mira Botota Fox quiero decirte algo, que conmigo no te metas. Porque conmigo te va a salir muy, demasiado caro. Así que conmigo no te metas perrita. Si te metes conmigo vas a ver lo voy a hacer. Así que conmigo no te metas”, le reiteró.

Tras ello, le pidió que le pague el dinero que supuestamente le adeuda por un trabajo que habría realizado, cuando salió a repartir volantes promocionado su show.

“Devuélveme la plata que me debí, maricón. Bájate del pony perrita”, fue parte del mensaje, poniendo a la próxima participante de ¿Ganar o servir? nuevamente en la polémica.

Conflicto con Naya Fácil

Hace semanas atrás José Miguel Navarrete también protagonizó un conflicto, pero esa vez con Naya Fácil, luego de una entrevista donde compartieron con Pamela Díaz.

Ahí, la influencer reclamó haberse sentido mal con las bromas de las integrantes de Tierra Brava y realizó sus descargos.

Sin embargo, Botota le respondió con insultos de grueso calibre.

“Que lata la historia de la puta que le da lata todo y que de repente le va bien! Púdrete y sigue pifiando y deja la gente en paz”, escribió, dejando a todos sorprendidos con sus violentas palabras.

¿Qué dijo Naya?

“Se acaban de reír en una entrevista que me invitaron. Qué paja, uno se da el tiempo de ir, no hemos descansado nada de las 7 de la mañana, de buena onda va uno y se ríen de uno! Espero que se den cuenta de cómo es la gente”, reclamó la Embajadora de Viña.