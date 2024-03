“¿Es necesario?”: Adriana Barrientos cree que Daniela Aránguiz fue “absolutamente violenta” al culpar a Valdivia de un cáncer

Adriana Barrientos cuestionó con dureza los dichos de Daniela Aránguiz, quien en un pasado episodio del reality “Tierra Brava” afirmó que sufrió un cáncer por culpa de su exmarido, Jorge Valdivia.

La panelista de “Zona de estrellas” afirmó anoche que lo de Aránguiz fue un exceso, puesto que “a mí me dijo que se había sacado las manchas, y de hecho, ese día llegó sin las manchas en la cara, y todavía me dijo que me iba a conseguir un canje para que yo me sacara las manchas de la cara también”.

Pese a la defensa que la mediática figura del programa de Canal 13 encontró de parte de varios panelistas del programa de farándula, a Barrientos no le parecieron los dichos de Aránguiz, a quien acusó de ser “absolutamente violenta” con Valdivia.

Las críticas de Barrientos a Daniela Aránguiz

“Esto es absolutamente violento para Jorge Valdivia. Jorge Valdivia ya le puso una denuncia por violencia intrafamiliar. Recordemos que ella está denunciada por violencia intrafamiliar por Jorge Valdivia, con constatación de lesiones, con todo. Por Jorge. Y ahora Jorge nuevamente se ve (...) también uno tiene que ver la otra parte”, dijo.

“Y ahora le echa la culpa a Jorge de un cáncer. O sea, tú te das cuentas la cruz que está cargando este cabro por la separación de la Daniela”, agregó la modelo, quien cuestionó la forma en que sistemáticamente Aránguiz ha desprestigiado al exfutbolista.

“Pensemos que es el padre de sus hijos. No es un pololito cualquiera, una persona que va a pasar y que no lo va a ver más en la vida. Ya carga con una situación de violencia intrafamiliar, la tremenda denuncia que le puso Jorge, y ahora seguir pegándole a Jorge diciéndole esto, cuando es el papá de sus niños. ¿En verdad es necesario dejar barrer el piso con Jorge por tener una nueva relación? Y porque ahora está feliz con la Maite Orsini. ¿En verdad es necesario?”, insistió Barrientos, quien incluso puso en duda que su otrora compañera en “Zona de estrellas” haya tratado bien a su actual pareja de reality, Luis Mateucci.

Los palos de Daniela a Mateucci

“Siempre quiere dejar mal a la persona que está con ella. Dejó mal al Mago, el otro día cuando el Mateucci le picó una araña en el ojo (...) cuando son personas que la adoran, porque a mí no me cabe la menor duda que, independiente de dulcecito de leche y que me rió y toda la tontera de Luis, yo me doy cuenta que Luis la quiere, que se preocupa, y que por último está presente”, afirmó.

“A veces uno tiene que agradecer, porque a veces uno no tiene a nadie en la vida que te llame para preguntarte cómo estás, y en vez de ser agradecida, de que esté Luis ahí con ella, armó un escándalo, enorme, y en sus redes sociales ella titulaba: ‘Hay gente que se junta conmigo sólo por interés’, dejando pésimo parado al único cabro que en este minuto está con ella, y que es Luis Mateucci, que se ha comportado a la altura”, explicó no antes de finalizar sus críticas a Daniela asegurando que la mediática “quiso joder al Mago, nomás”, con su historia del cáncer que tuvo.