Kika Silva será tía por primera vez gracias al anuncio de embarazo de su hermana Josefa: “Siempre he sido muy guaguatera”

Una sorpresa de proporciones fue la que recibió hace un par de días la mediática Kika Silva, quien en una habitual reunión familiar supo del embarazo de su hermana Josefa.

Un shock de emoción y alegría para la pareja del actor Gonzalo Valenzuela, quien tras preguntar en aquella oportunidad “¿quién está embarazada? ¿Mi hermana?”, ha estado en las nubes ante el nacimiento de su primer sobrino.

El anhelo de Kika Silva

“Siempre he sido muy guaguatera y me encantan los niños. Ahora por fin puedo regalonear y mimar al mío, que más encima es mi sobrino, eso me tiene muy contenta”, sinceró la periodista en lun.com.

El nombre del nuevo integrante del matrimonio entre Josefa y Pablo Hornauer será Klaus, un embarazo que ya alcanza a las 18 semanas de gestación, y en el que Kika tendrá un rol trascendental puesto que su hermana ya la ungió como madrina oficial del nuevo integrante de la familia.

Recomendados

“Se nos suma un nuevo integrante a todas nuestras aventuras. Klaus no imaginas cómo te soñamos. Bonus de algunas de las reacciones”, escribió la hermana de la periodista en sus redes sociales, quien en el mismo medio de circulación nacional confirmó el vínculo madrina-ahijado que tendrá su hermana con su sobrino.

Los nuevos proyectos de Kika Silva

“La Kika es la madrina y sabemos que lo va a hacer demasiado bien. Le va a enseñar puras cosas buenas y le va a cocinar cositas ricas, pero saludables”, reveló Josefa, quien con ese detalle hizo aún más feliz a la emocionada y novel tía Kika.

“Ya antes que me decretaran madrina, lo sentía. Cada vez que veo algo para él se lo compro. Estoy muy feliz”, finalizó.

El sorpresivo anuncio llega en el mejor momento de la comunicadora, quien esta semana ya había revelado en su cuenta de Instagram un importante hito junto a su pareja, Gonzalo Valenzuela.

“Este fin de semana fue intenso por acá. Mudanza y llevando maletas y cajas que llevaban mucho tiempo cerradas al tan deseado hogar. ¡Al fin! No saben cuánto quería este momento, han sido meses de no tener orden ni estabilidad y con maletas cerradas por acá y para allá”, indicó Silva, quien de este modo reveló que finalmente se fue a vivir junto a su pareja a un nuevo hogar.

“No tenemos ni un solo mueble, pero ya irá tomando forma de a poco. Todos los datos buenos, bonitos y baratos los agradezco”, finalizó.