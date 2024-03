“Ni la pela”: Nicki Nicole le lanza indirectas a Peso Pluma, pero esta fue su reacción

Después de mostrarse empoderada tras su ruptura, Nicki Nicole ha dejado ver que ciertamente la embarga el dolor y la furia tras su ruptura con Peso Pluma.

Así lo mostró en sus últimos conciertos, donde la famosa ha empezado a lanzar más indirectas y hasta romper en llanto en el escenario, probando que sí estaba enamorada del cantante mexicano, en medio de las críticas que aseveraban que ella no estaba tan involucrada por sus actitudes.

La fuerte indirecta de Nicki Nicole a Peso Pluma y su reacción

De acuerdo con Milenio, este episodio se vivió en uno de los últimos conciertos de su gira donde empieza a cantar, aparentemente dirigido hacia el intérprete de corridos tumbados, cuando se conmueve y empieza a llorar hasta dejar el escenario.

Peso Pluma y Nicki Nicole

Esto sucedió en el Estadio Movistar Arena, en Argentina, que sirvió de lugar perfecto para estrenar una nueva canción que se asemeja a su situación sentimental:

“Entendí que el amor si un día se acaba entonces no hubo amor y que las espinas también hacen parte de la flor. Qué voten el precio, pero es que yo tengo valor, sé que es un jugador, pero conmigo bebé, te equivocas yo todo te di y como si nada te fuiste con otra, pero yo me curo solita, no es la primera vez que estoy rota. ten en cuenta que el karma tarde o temprano rebota”, dice el tema.

Es entonces cuando se tiene que retirar del escenario con los ojos llorosos y conmovió a todos con el sentimiento con el que cantó. No obstante, mientras esto ocurría, Peso Pluma ha estado haciendo nuevamente vida pública y asistió al juego de NBA de los Lakers, sin tener ningún gesto o publicar alguna indirecta que indique que le afecta la situación.

“Peso Pluma bien tranqui en un juego de los Lakers”; “Él ni la pela en este momento, no te merece Nicki”; “Ella tan dolida y él como si nada estuviese pasando”; “Así de rota la dejó y sin ningún remordimiento”; expresaron los internautas.