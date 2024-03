Recta final de “Top Chef”: Belén Mora recibió importante reconocimiento tras lograr encantar al jurado

Durante el capítulo más reciente de “Top Chef VIP”, Belén Mora recibió importante reconocimiento tras encantar al jurado con su última preparación y obtuvo la preciada inmunidad.

En esta oportunidad, los participantes tenían 45 minutos para preparar huevos escoceses, un plato clásico de la cocina europea y que no todos pudieron realizar de la mejor manera.

Tras pasar los 45 minutos y ser evaluados, Sergio Arola, Fernanda Fuentes y Benjamín Nast determinaron que Berta Lasala hizo la mejor preparación y ganó el beneficio de la inmunidad.

Posteriormente, se llevó a cabo la siguiente prueba, en donde los aspirantes de cocina debían preparar un filete rossini o un lenguado meuniere. Por su parte, la actriz vencedora de la prueba anterior decidió que cocinaría lomo, al igual que Zapatillo y Belén Mora.

Mientras tanto, Gianella Marengo, Gisella Gallardo y Alonso Quintero, tuvieron que preparar lenguado.

¿Qué ganó Belenaza?

Finalizó el tiempo y los jueces degustaron todos los platos de los siete participantes que están en competencia y consideraron que la mejor preparación la realizó Belén Mora.

De este modo, la comediante no solamente se salvó de la próxima prueba de eliminación, sino que también se convirtió en la primera “Top Five” del programa culinario de Chilevisión.

“Es que era obvio po’, si ella ha probado esos sabores exóticos”, aseguró Zapallito. Mientras tanto, Gisella Gallardo aseguró que está feliz puesto que Belenaza “se lo merece, es una de mis favoritas”.

Sobre cómo ha sido la experiencia en el espacio, Belén aseguró que “ha sido lo más estresante que he hecho en mi vida, lejos. De hecho, le he comentado a mis compañeros que me subiría al Festival de Viña, que me pifien un rato para relajarme. Ese nivel… Ha sido terrible”, sostuvo.

Eso sí, destacó que ha aprendido mucho en este camino y está muy contenta puesto que le encanta cocinar. “Ahora cocino como más pituco”, lanzó en tono de broma.

Posteriormente, en la entrevista en solitario, la comediante comentó: “Me salvé de la eliminación y es un respiro maravilloso porque voy a estar echada como las vacas pastando en el lounge mañana, viendo como cocinan mis compañeros”.

“He encontrado amigos, que no están acá porque ya se han ido”, manifestó irónicamente Mora tras ser consultada sobre su paso por el programa, provocando la risa de sus compañeros. “No, he hecho amigos y ha sido muy linda la experiencia”, corrigió.

“Yo entré a Top Chef ha ganar, no para vivir una experiencia. A mi me gusta ganar”, sentenció la comediante.

Acá te dejamos el momento: