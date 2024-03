Se picó La Fiera: Pamela Díaz reaccionó molesta a comentarios de hermano de Jhonatan Mujica

Dicen que a los famosos no les molesta lo que hablen de ellos, mientras estén en boca de todos. Pero, en esta ocasión, ese mantra al ego y la popularidad no fue aplicado por Pamela Díaz quien se indignó con los comentarios que realizó el hermano de Jhonatan Mujica en Tierra Brava, catalogándola como alguien inferior.

Todo fue parte de una actividad donde los integrantes del reality de Canal 13 recibieron distintos mensajes de sus familiares. Fue ahí que el hermano del modelo de alta costura repasó a La Fiera, asegurando que era de “una liga menor”.

“Dale un saludo y gracias de mi parte a Fabio, porque te sacó un gran peso de encima. No tengo nada contra esta chica, pero, hermano, estás en otras ligas”, indicó Christian Mujica. En tanto, la madre de Jhonatan le preguntó a Pamela si lo que sintió por su hijo era auténtico.

Ante esto, Díaz respondió de manera diplomática, hasta que terminó la actividad.

“Al hermano no le voy a contestar. Pero a la mamá le mando un beso y le digo que lo que yo pasé con Jhonatan fue real, nadie me va a obligar a dale un beso a alguien, y no soy de demostrar mucho cariño. Para mí fue todo verdadero, y si nos alejamos, hay cosas que le van a molestar porque es la mamá, y jamás le voy a faltar el respeto”, señaló políticamente correcta.

Pamela Díaz le hace la cruz a Jhonatan Mujica

Posteriormente, al regreso del desayuno que les regalaron los animadores Priscilla Vargas y José Luis Repenning, quienes visitaron la casona en Perú, La Fiera sacó las garras.

“Este hue… se me cruzó. Me jodió el ánimo. Yo soy pesada, hasta ayer (a Jhonatan) lo quería, hoy me importa una r… La situación me superó, yo lo bloqueo no más, no tengo nada que decirle”, se desahogó con Botota.

Luego, Jhonatan le comentó a Botota que su hermano estuvo desubicado en sus declaraciones.

“Mi hermano se mandó una… pero yo entiendo a lo que va”, indicó, y explicó por qué no defendió a Pamela.

“Ella se sintió pésimo, pero no puedo defender a alguien que ni me ha hablado. Si nuestra relación fuera como cuando ella se fue, sí, pero no sé qué está pasando. Ya me cansé de este juego, estoy chato. Estoy apagado”, aseguró.

Anteriormente, frente a los invitados Jhonatan intentó explicar el motivo de su hermano para hablar de esa manera.

“Tal vez mi hermano no utilizó las mejores palabras, pero se refiere a que ambos hemos sufrido en relaciones, y que el modelaje no te da estabilidad en un país en particular, y eso complica las relaciones. Nunca fue su intención decir que Pamela fue un peso, él sabe que cuando me engancho con alguien soy capaz de dejar mi carrera de lado por esa persona”, sentenció.