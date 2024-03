“Somos lo más llorones que hay”: Magdalena Max Neef se lanzó en picada contra reclamos de actores

Tras las críticas que el mundo actoral ha realizado contra el Gobierno de Gabriel Boric, reclamando escaso apoyo en cuanto a políticas culturales, la actriz Magdalena Max Neef expresó su sincera opinión sobre sus colegas a quienes trató de “llorones” con todas letras.

Si bien, reconoció que hay muchas cosas que mejorar y que ella nunca ha recibido ningún tipo de ayuda, se fue en picada contra sus compañeros de tablas, dando a entender que están acostumbrados a “llorar”.

Así lo dijo en conversación con radio Futuro, luego que le preguntaran por las palabras que realizó Jaime Vadell días atrás, cuando dijo que “a los colegas les ha dado por llorar”, disparó en relación a los comentarios que expresó Amparo Noguera y Alfredo Castro.

Max Neef trata de “llorones” a colegas

Max Neef dijo que apoyaba las palabras de Vadell, puesto que si bien reconoce aún falta mucho y siempre puede mejorar, está consciente que los recursos son limitados y hay prioridades para distribuirlos.

“Yo creo que la cultura es bien importante, pero también siento que eventualmente hay prioridades. Yo creo que el teatro también es parte de la educación. Ahora, de que los colegas de uno lloran, somos los más llorones que hay”, reconoció sin piedad.

“Todo el tiempo estamos llorando. Hay algunas personas que se ganan el Fondart cinco años seguidos, no se lo ganan un año y empiezan a alegar que ‘el gobierno, que no apoya la cultura’”.

“A mí el gobierno no me ha auspiciado nada, no he recibido ni una sola cosas del gobierno de Boric, ni de Bachelet ni de Piñera ni de ninguno”.

Finalmente, respecto a las críticas que ellos recibían de sus propias colegas de “teatro arte”, aseguró que ahora están “todos haciendo lo mismo”, consiguiéndose recursos con la empresa privada.

“Cuando nosotros nos conseguimos el primer auspicio con la empresa privada, fue como ‘por favor, decapítenlos en la Plaza de Armas’. Ahora todos se tratan de conseguir plata con la empresa privada para hacer cosas y ya nadie se decapita, sentenció.

Actualmente, Max Neef se encuentra presentando la obra ¿Quién escondió mis zapatos negros?” en el Teatro San Ginés.