Vale Roth se lanzó furia contra influencer que la “funó” por video bailando junto a su hija

Hace algunos días Valentina Roth compartió un video bailando junto a su hija Antonia, quien tiene ya poco más de 9 meses. La influencer acostumbra a compartir registros con la pequeña, fruto de su amor con Miguel de la Fuente, con quien contrajo matrimonio en marzo del 2023.

En el video se puede ver a la exchica Yingo bailando al ritmo de una canción infantil, con movimientos de caderas que incluyeron hasta el “baile de Anita”. Todo esto mientras la bebé se encuentra en el piso mirando el celular que graba.

Ante esto, la influencer Trini Gormaz, quien cuenta con más de 40 mil seguidores en la plataforma de Instagram, decidió compartir el registro en sus historias con una contundente crítica hacia la ex Calle 7.

La mujer catalogó el baile como “sexual” y criticó el uso de pantallas en bebés menores de 3 años.

“Sin ánimo de juzgarla a ella, sólo que me angustia muchísimo ver este tipo de videos sin consciencia, donde no ven el daño que le hacen a sus hijos. Primero, por la parte sexual, segundo por la pantalla que no deberían mirar hasta los 3 años. Y tercero por la desconexión con su bebé”, sostuvo la influencer.

Ante esto, Vale Roth no se quedó callada y le respondió con un contundente mensaje en sus redes sociales.

“Cáchense que hay una hue..., que me funó por el video que hice bailando con la Antonia, vayan a darle mucho amor”, comenzó contando a sus seguidores y haciendo un llamado a reportar la cuenta de la mujer.

“Estoy con así una vena, me subió la rabia. ¿Desconexión con mi guagua?, qué Instagram ve ella. Sexual, por bailar. Ya, la pantalla está bien, pero cómo me dice que no tengo conexión con mi guagua. Estoy enchuchada, tengo mucha rabia”, sostuvo, evidentemente indignada.

Pero no quedó solo en eso, ya que enseguida le pidió a sus seguidores que le dejaran una no tan grata sorpresa a la influencer. “Me ayudan reportando esta cuenta, porque subió un video mío sin consentimiento. Es mentirosa, lo encontré muy mala leche. Reportar, chao, se pasó”, manifestó.

“Vamos a ver si le quedan ganas de seguir metiéndose conmigo y con mi hija”, concluyó Roth, agregando que esperará “las disculpas correspondientes”.