Venezolano quedó asombrado tras recorrer exclusivo sector de Santiago: “Donde viven los millonarios” y “casas sacadas de una película”

Diego del Vescovo, un youtuber venezolano, compartió su experiencia al explorar La Dehesa, un exclusivo sector de Santiago de Chile. Su asombro ante la opulencia y el lujo que caracterizan a este lugar fue evidente y no pudo ocultar su sorpresa al recorrer las calles que rodean a la comuna, “donde viven los millonarios”.

En un video titulado “Impresionante! Así viven los millonarios en Chile”, el tiktoker mostró en detalle el estilo de vida que llevan las personas de mayor ingreso en nuestro país. Para comenzar, Vescovo comenzó señalando las diferencias que van desde las carreteras, los tipos de autos y la seguridad de la zona.

Enseguida se adentró a recorrer las viviendas del sector. “Son unas casas inmensas”, expresó con admiración. “Cada una tiene un detalle diferente, pero se respira mucha tranquilidad, mucha seguridad. Esta es una avenida principal, podemos ver cómo es el estilo de vida y es completamente asombrosa, tiene mucha vegetación, es una zona montañosa”, destacó el youtuber.

“No me puedo imaginar cuanto puede costar una casa aquí”, expresó.

Durante su caminata por la avenida Camino Los Trapenses, el influencer venezolano no pasó por alto la escasez de peatones y la presencia predominante de vehículos de lujo.

“Estas casas parecen sacadas de películas. Estoy caminando por acá y solo hay autos y no hay peatones. La gente a la que veo es porque va trotando. El día a día no he visto mucha gente”, comentó.

Sin embargo, lo que más impactó a Del Vescovo fue la majestuosidad del Santiago College, un prestigioso centro educativo ubicado en la zona. “Me quedé sin palabras con este colegio”, admitió, al observar la amplitud de sus instalaciones. “Uno puede imaginarse cuánto debes pagar para estudiar aquí en este colegio. Pueden llegar hasta matrículas de 500 mil pesos chilenos, y admisiones e inscripciones de 4 millones de pesos chilenos”, sostuvo.

Para el tiktoker venezolano, la visita a La Dehesa representó un contraste abrumador con su realidad previa. “Yo venía aquí humildemente en mi micro y veía que pasaba esta zona y no terminaba el colegio, entonces te podrás imaginar lo grande que es y esto amerita volar el dron y ver el colegio desde arriba”, señaló asombrado.