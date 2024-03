Wilma González subió fotografía entre lágrimas y confesó difícil momento personal: “Mi vida no es perfecta”

“Hoy quiero compartir con todos ustedes un lado de mí que rara vez ven en mis publicaciones: la vulnerabilidad”. Con este mensaje Wilma González partió revelando un difícil momento personal con sus seguidores. La modelo fitness abordó el detrás de las redes sociales, donde muchas veces acostumbramos a ver y mostrar perfección, sin embargo, la vida real no siempre se ve así.

“La primera foto me muestra en uno de mis momentos más difíciles, con lágrimas en mis ojos y sintiendo que hay demasiadas cosas que han estado mal en estas últimas semanas. Porque la verdad es que mi vida no es perfecta, y no siempre tengo una sonrisa en mi rostro”, señaló la española en un tono sincero.

“Las redes sociales tendemos a mostrar solo nuestras mejores versiones, filtrando cada imagen y compartiendo solo los momentos de éxito y felicidad, pero quiero romper ese molde y recordarles que está bien no estar bien todo el tiempo”, escribió, junto a una fotografía en que aparece convertida en un mar de lágrimas.

Además, aprovechó de aclarar que no se trataba de algún conflicto marital. Recordemos que la rubia contrajo matrimonio en enero de 2023 con Nicolás Seguel. “La vida se compone de muchos matices, no solo la pareja. Juntos estamos luchando contra muchas cosas, que francamente no merecemos y parece que debemos aprender de la forma más dura”, indicó.

En ese sentido, la modelo fitness compartió una íntima y profunda reflexión con sus seguidores. “La vida está llena de altibajos, y cada uno de nosotros enfrenta desafíos y luchas personales. A veces lloramos, a veces tropezamos, pero eso no nos hace débiles, al contrario, muestra nuestra humanidad y nuestra capacidad para superar obstáculos”, señaló.

“Así que hoy les pido que se unan a mí en abrazar lo real, lo auténtico y lo vulnerable. Porque en la sinceridad encontramos conexión, empatía y fuerza. Y juntos, podemos construir una comunidad donde todos nos sintamos aceptados y apoyados, sin importar nuestras imperfecciones”, continuó declarando.

Finalmente, la española agradeció el apoyo de sus seguidores, y valoró la presencia de su hijo Noah. “Gracias por estar aquí, por ser parte de mi viaje y por aceptarme tal como soy, con todas mis emociones y verdades. La segunda foto con mi hijo amado, es la muestra de lo que me hace sacar fuerzas cuando tengo todo en contra. Los quiero!”, concluyó.