Ángeles Araya se refiere al rumor acerca de la supuesta animadversión con Karla Constant

La periodista Ángeles Araya comentó la serie de rumores que han circulado acerca de su figura durante su carrera televisiva.

En ese contexto, conversando con Eduardo de la Iglesia en el programa “Todo va a estar bien” (Vía X), la exconductora del matinal de Canal 13 rememoró una supuesta animadversión que existió con Karla Constant.

La situación, ocurrida hace un tiempo, nació de un comentario en un espacio de farándula, en el cual señalaron que Araya había tenido un entrevero con la animadora de “Tierra Brava”. Asimismo, aseveraron que Constant supuestamente le había “aserruchado el piso” con “Hola y adiós”.

En la entrevista, Ángeles aclaró que “yo solo lo había piloteado, que pasa (en televisión). De repente hacemos treinta pilotos o el mismo programa lo pilotean treinta personas y después se decide quién es la idónea”.

“La respeto profundamente”

La comunicadora también negó cualquier tipo de animadversión con Karla. “A penas tuve la posibilidad de desmentirlo, oficialmente, lo hice, porque me parecía injusto para ella. Ya no solo me involucraba a mí, sino que involucraba a una persona a quién le tengo mucho cariño”, aseguró.

“No somos amigas, pero la respeto profundamente”, afirmó Araya.

En este sentido, la periodista indicó que “admiraba” a Constant. “Porque ella ha hecho una carrera maravillosa, porque es buena persona, es trabajadora, es talentosísima, la gente la quiere”, fundamentó.

“¿Por qué se va a ver envuelta en una cuestión que yo no dije?”, abogó sobre Karla.