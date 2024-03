Cristián Campos y su reciente incursión en las audioseries: “Me recuerdan a los radioteatros”

Tanto en el teatro como en la pantalla chica, Cristián Campos es un actor de vasta trayectoria. Posee papeles históricos en teleseries nacionales como “La madrastra” o “Machos”, sólo por nombrar algunas. Sus más recientes trabajos en televisión fueron en las miniseries “La cacería” y “Allende”.

No obstante, el formato de las audioseries en poodcast era un género poco explorado por el intérprete. Hasta hace pocos días con el estreno de “LUA”, ficción sonora con la temática de la electromovilidad y la inteligencia artificial.

“Tenía poca experiencia con podcast- sólo había hecho un par- y me entusiasmó mucho porque me recuerdan a los radioteatros, los que escuchaba en mi infancia cuando toda la gente estaba pegada a la radio escuchando”, relata Campos sobre la experiencia en conversación con Publimetro.

Asimismo, añadió: “Encontré que era una bonita mezcla entre una plataforma tan tradicional y antigua con temas tan modernos como la electromovilidad y la inteligencia artificial. Lo pasamos muy bien haciéndolo”

Recomendados

Respecto de su papel en esta audioserie, patrocinada por SQM, el artista menciona que “mi personaje es el padre de la protagonista (Antonia Santa María), quien está perdido en el norte de Chile y está en una situación muy precaria porque el hombre está muy viejo y muy enfermo”.

“Entonces su hija inicia este viaje, como en una ‘road movie’ en podcast, para socorrer a este padre. Él es un viejo mañoso, díscolo, que no quiere ir al hospital, vive sus últimos días de vida, se ha llevado muy mal con su hija. Es un viejo medio anárquico que quiere que los dejen solo, pero su hija lo quiere acompañar en sus últimos minutos”, especifica.

Cristián Campos y posibilidad de volver a las teleseres

Sobre si el formato de audioseries le resulta atractivo para eventuales nuevos proyectos en podcats, Cristián responde afirmativamente.

“Me entusiasma mucho el formato de audioserie. A través de las inflexiones de la voz y de la producción de un universo sonoro poder entregarle al receptor, al público, una emoción, una historia que lo estimule a imaginarse diferentes escenarios”, asegura.

Y en cuanto a verlo nuevamente en la pantalla chica en alguna producción dramática chilena, el actor no lo descarta en absoluto.

“Me he pasado la vida haciendo teleseries y pienso que es de los formatos más democráticos que existen”, explica, añadiendo que al fácil acceso del género es muy beneficioso. Además, pese a que acumula muchísimas ficciones en televisión, señala que “todavía me divierte muchos hacerlas”.

En este sentido, Campos aboga por incluir más teleseries chienas en vez de turcas en la parrila programática, dada la cultura muy disímil que se expone en los contenidos en relación con los del país europeo, así como que los canales que actualmente no cuentan con Área Dramática (TVN, Canal 13 y Chilevisión), vuelvan a implementarla.