“Haz sido mi ejemplo de resiliencia”: Nicole Pérez le dedicó unas emotivas palabras a su hija Isidora Carvallo

La hija de Nicole Pérez, exchica “Mekano” y “Yingo” quien le dio vida al icónico personaje “Doctora Cahuín”, se está abriendo paso en el mundo del modelaje. Isidora Carvallo de 18 años fue diagnosticada con alopecia en 2017, en pleno proceso de crecimiento, lo cual fue un duro golpe para la joven.

En una entrevista con Las Últimas Noticias este pasado lunes, “viví bajo una peluca por un año. No quería salir, me salí del colegio, no quería hablar con nadie. Después logré decir que tenía alopecia, pero ahí, claramente no lo tenía asimilado al cien por ciento. Creo que el cambio es que encontré mi propósito: visualizar el amor propio a través del modelaje, por ejemplo”.

La joven señaló que sus padres siempre le manifestaron que tenía un gran camino por delante y un importante propósito en su vida. Sin embargo, le costó darse cuenta de esto hasta que llegó su momento de realización, “toda la pena, rabia, confusión, se transformó en agradecimiento”, agregó.

La orgullosa madre

Un importante papel jugó su madre, Nicole Pérez en esta situación, “mi mamá me ha impulsado mucho en este camino. Siempre me dice que tengo una cara bonita, que por qué no me metía en esto del modelaje. Yo le decía, ¿para qué? Como parte de la terapia psicológica, mi mamá me invitó a hacer unas fotos en Casa Emma, cuando las vi, encontré que salieron tan lindas que me dije: ‘quizás esto es lo mío, quizás estoy hecha para esto’”, afirmó.

Isidora contó que está muy motivada con esta pasión, por lo que ya está trabajando en este rubro. La joven está asistiendo a castings, asociándose con agencias para comerciales, y ya tuvo una sesión de fotos para una revista francesa.

Su madre, Nicole Pérez, está chocha con la carrera de su hija y la importante nota que ella tuvo en LUN, por lo que publicó una imagen en su cuenta de Instagram de este logro. “Quiero presumir a mi amada hija. Isidora sé que vienen tantas cosas lindas para tu vida, haz sido mi ejemplo de resiliencia y quiero que sepas que siempre estaré para protegerte, aguantarte, guiarte, levantarte y sobre todo amarte!”, escribió.

“Quizás no he sido la mamá que te hubiese gustado tener, pero es lo que te tocó jajaja, perdona si me he equivocado pero siempre he hecho todo pensando en tu bien, por qué como siempre te digo a ti y a tus hermanos son lo más valioso que tengo en mi vida. Dios te concederá todos los anhelos de tu corazón. ¡Te amo!”, agregó Pérez.

Ante esto tierno escrito, su hija reaccionó y le dijo que “eres la mamá que a cualquiera le gustaría tener, mi mejor amiga, mi partner, mi todo. Te amo mami, gracias por siempre estar ahí”.