Desde que Maluma anunció públicamente que sería papá por primera vez en el mes de noviembre de 2023 en medio de una presentación en Washington, se ha mostrado como el papá más feliz von esta noticia, ya que fue una sorpresa para él, y para su novia de hace unos años, Susana Gómez.

Así mismo, desataron diversos comentarios en redes sociales por el nombre que le iban a poner a la pequeña, ya que en su momento mencionó “Le pusimos Paris porque la hicimos en París”, lo cual desató una oleada de comentarios de burla, y por su, memes.

J Balvin es señalado de sexualizar a Paris, hija de Maluma

El pasado 9 de marzo a las 8:23 am nació Paris Londoño Gómez en una clínica de Medellín, la hija de la pareja más comentada del momento. Muchos de los seguidores de Maluma y de Susana les dejaron una infinidad de comentarios por esta nueva etapa en sus vidas. Del mismo modo, lo hicieron muchos famosos, entre ellos, J Balvin.

“Felicidades!!! Ya Paris tiene su novio y lo sabes. Rio al ataque”, mencionó Balvin en la sección de comentarios, indicando que su hijo Rio sería el novio de Paris en el futuro.

Dicho comentario no fue bien visto por algunos internautas, quienes señalaron que dicho comentario es una forma de sexualización “La sexualización de las niñas empieza desde el minuto uno de sus vidas. Comentarios comonel de J Balvin son normales en nuestra sociedad: Orientados al trato de las niñas como objetos por repartir. Y ustedes me dirán: deje el show! Pues no, porque ahí comienzan nuestros problemas “.

Dicho comentario tuvo comentarios divididdos en redes sociales en redes sociales, respecto al comentario mencionado.

La sexualización de las niñas empieza desde el minuto uno de sus vidas. Comentarios como el de J Balvin son normales en nuestra sociedad: orientados al trato de las niñas como objetos por repartir... y uds me dirán: deja el show! puesto NO, xq ahí comienzan nuestros problemas pic.twitter.com/TFu9mVuMpM — La Eche (@La_eche) March 12, 2024