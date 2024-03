Jordi Castell realizó un mea culpa sobre su fallido matrimonio: “Yo me casé pensando en que me iba a enamorar”

En el panel de “Tal Cual” comenzaron a hablar sobre el escándalo de la familia real, en donde señalaron que el Rey Carlos III se casó con Diana Spencer sin estar enamorado de ella, y con sentimientos hacia Camila Shand. Por esto, el fotógrafo Jordi Castell entregó una potente reflexión sobre el matrimonio, partiendo por su propio ejemplo.

Él partió planteando una pregunta al panel: “¿Cuántas personas conocemos que se han casado por conveniencia?”, la cual fue respondida por otra pregunta de José Miguel Viñuela, “¿Cuántas personas se han casado creyendo que están enamoradas? ¿O pensando en otra persona?”.

Esto tocó una fibra en Jordi, quien comenzó a tocar su experiencia personal. “Uno de los errores más grandes que cometí, no sólo por haberme equivocado, sino porque involucró a otras personas. Yo me casé pensando en que me iba a enamorar, y pensando que iba a ser una buena historia”, partió.

“Fui yo el responsable”

Esto despertó la curiosidad de Raquel Argandoña, quien le consultó si no estaba enamorado cuando se casó, y Jordi confesó que cree que no lo estaba. “Yo creo que me quise enamorar de la situación, mandé a hacer los anillos, yo pedí matrimonio. Yo cometí todos los errores y lo asumo con toda la humildad, porque fui yo quien tomó la iniciativa”, reconoció.

“Yo no voy a echarle la culpa al otro porque el matrimonio cagó o porque no resultó. Fui yo el responsable (...) Yo le conté a mis dos amigos más íntimos amigos, me miraron y me dijeron: ‘¿Estás seguro?’”, agregó. Jordi contó que su error fue idealizar el futuro con su pareja. Sobre cómo se sentía ad portas de la boda, Jordi confesó que lo “pasó como el hoyo”.

Finalmente, el panelista de “Tal Cual” dijo que “si yo me vuelvo a enamorar algún día, y decido formalizar y hacer un matrimonio. Voy a pedir una hora al registro civil, no voy a hacer ninguna fiesta ni ninguna payasada”.