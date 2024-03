Karla Constant y regreso de “Hola y adiós” bajo su conducción: “Va a ir directo al corazón”

Un recordado espacio televisivo regresa a las pantallas de Canal 13, esta vez con una nueva conductora en el programa. Karla Constant será la encargada de liderar “Hola y adiós, historias de aeropuerto”.

El docureality vuelve a la programación de la exseñal del angelito luego de seis años. Cabe recordar que originalmente este formato era conducido por la periodista Monserrat Álvarez.

“Han sido extensas grabaciones, largas jornadas, pero más que cansador ha sido fabuloso”, comentó Karla respecto del nuevo desafío asumido, en conversación con El Filtrador.

En este sentido, añadió que su trabajo en el docureality “ha sido una inyección de amor, de energía, de muchas historias, porque hay de lo bueno y de lo malo”.

Historias de vida real

“A veces en el día me muero de risa, después lloro, festejo… Me he encontrado con grupos deportivos, parejas que se separan, parejas que se reencuentran... ¡puf! Infinita las historias, así que yo creo que este programa va a ir directo al corazón”, consideró la expresentadora de “Tierra Brava”.

Ligado al formato de telerrealidad, la animadora realizó una comparación de “Hola y adiós” con el de un reality, dado que en abril inicia la conducción de “¿Ganar o servir?”.

“Yo creo que es lo mismo porque trabaja con las emociones. Y estamos viendo historias de la vida real”, conisderó al equiparar los tipos de programas.

Por último, expresó sus deseos de que al público le agrade el regreso de este espacio “y que nos vaya increíble”.