Madre de Luis Miguel, Marcela Basteri, se encuentra en un psiquiátrico de Argentina

Desde hace más de 40 años se dio a conocer sobre la misteriosa desaparición de Marcela Basteri, mamá del cantante Luis Miguel, a quien se le vio acompañando durante la mayor parte de su infancia a su hijo. Cuando el artista arribó a sus 16 años de edad su carrera comenzó a surgir, y fue hasta ese entonces que se supo de su progenitora.

En su libro Luis Miguel, la historia, el periodista Javier León Herrera reveló que Basteri sufría maltratos, infidelidades y violencia por parte de su pareja, Luisito Rey.

Fue en septiembre de 1986 cuando la vieron por última vez, cuando el intérprete de “Cuando calienta el Sol”, le cantó en el Luna Park en Argentina, desde entonces han surgido distintas teorías con respecto a la desaparición de Marcela.

Vale recordar que la última versión fue en 2018 cuando fue avistada una mujer en Argentina con varias características físicas muy parecidas con las de Marcela.

Recomendados

La dama quien responde al nombre de Honorina Montes se le veía deambulando por las calles y fue internada en un hospital psiquiátrico en Buenos Aires, Argentina.

Marcela Basteri permanece en un hospital psiquiátrico y su hijo la visita

Luego de la reciente gira musical que tuvo ‘El Sol de México’ en Argentina, surgieron nuevas especulaciones con respecto a este enigma. En una entrevista, Lorena Basteri, prima del artista afirmó que Honorina Montes es la madre de Luis Miguel.

“Una vez que la reencontramos no desapareció más. Ella vive en un nosocomio de la provincia de Buenos Aires y la voy a visitar periódicamente, está viva. Mi único objetivo en esta búsqueda era encontrar a la sobrina de mi abuela”, dijo y a su vez explicó: “Yo soy nieta de Carolina Basteri, hermana de Sergio Basteri, que es el abuelo de Luis Miguel y el papá de Marcela. Yo soy prima de Luis Miguel.

Así mismo, dejó claro qué: “Ella está con sus complicaciones propias de la edad, pero bien. Me reconoce. Yo lo que te puedo asegurar es que Marcela vive, es la persona que yo voy a visitar, es la mamá de Luis Miguel. Después, lo que decida él no es un terreno en el que me quiera meter. Mi único objetivo en esta búsqueda era encontrar a la sobrina de mi abuela. Lo logré, la voy a visitar, está dentro de lo que se puede decir bien, está en un nosocomio donde la cuidan, come y le dan su medicación. Por lo que yo he escuchado ahí dentro, él ha ido. La verdad, no lo puedo comprobar, no sé si es real o no. Ahí en ese terreno no me puedo involucrar”, aseguró.